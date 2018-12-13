На ООО «АйПауэр» будет установлено оборудование, соответствующее стандартам ЕС

На ООО «АйПауэр» в период с 10 по 13 декабря 2018 года представитель датской компании Accurate Products Manufacturing & Consulting ApS г-н Кристоферсен произвел инспекцию шеф-монтажа оборудования.



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Accurate Products Manufacturing & Consulting ApS – датская компания, специализирующаяся на разработке, производстве, консультировании и продажи оборудования промышленного применения для производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. На рынке компания существует уже более 60 лет и за это время клиентами предприятия стали производители из стран СНГ, Европейского союза, Америки. (Подробнее про компанию Accurate Products Manufacturing & Consulting ApS можно прочитать на корпоративном сайте).

Для ООО «АйПауэр» датской компанией изготовлена установка конвертирования, которая предназначена для формирования блока пластин с заданным количеством положительных и отрицательных электродных пластин, а также для автоматизированной зачистки ушек пластин и их упаковывания.

Главный инженер ООО «АйПауэр» Сергей Дубновицкий отмечает: «Мы видели подобные установки на других предприятиях и слышали отзывы о них от людей, которые непосредственно работали на данном оборудовании. Accurate Products - производитель качественного оборудования. Нам предоставлена гарантия в полтора года и даже после истечения гарантийного срока, датская компания готова обеспечивать наш завод запасными частями. Очень удобно, что все они находятся в Европе и могут быть доставлены в течение нескольких дней».

Оборудование имеет маркировку СЕ (Conformité Européenne) и соответствует основным требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского союза. Оборудование, применяемое на ООО «АйПауэр» соответствует концепции Индустрии 4:0, которая основана на использовании информационных технологий, автоматизации производственных процессов и этапов производства, при этом участие человека в производственном процессе, в основном, сводится к контролю и мониторингу.



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На оборудовании компании Accurate Products предусмотрена работа одного оператора, вся информация о производственных процессах поступает на монитор (HIM), также сотрудниками будет выполняться переналадка оборудования, которая занимает 20 минут.

Кроме этого специалист из Дании отметил, что «произведенное оборудование имеет выходы для подключения устройств централизованного сбора информации. Это тенденция последних полутора лет. Современные технологии позволяют выводить информацию не на монитор конкретно взятого оборудования, а централизует всю информацию в одном месте. Это сложная система, требующая больших денежных затрат, однако это и большой вклад в будущее, который значительно сократит затраты при модернизации производства».

Оборудование предусматривает высокую степень безопасности. При возникновении ошибки в работе, линия мгновенно останавливается, на монитор выводится номер ошибки, что позволяет сотруднику понять, в чем именно заключается сбой и устранить неполадку. На оборудовании установлено более 300 датчиков, которые и контролируют корректную работу.

После завершения инспекции шеф-монтажа, г-н Кристоферсен отправился в головной офис Группы компаний 1AK-GROUP, где поделился впечатлениями об увиденном на заводе ООО «АйПауэр»

«Мой 18-летний опыт работы на международном рынке производителей свинцово-кислотных аккумуляторных батарей позволил посетить множество предприятий Европы, Америки, Азии и стран СНГ. Я доволен увиденным на заводе в Беларуси. На мой взгляд, ООО «АйПауэр» соответствует европейским стандартам, а где-то даже опережает их. На строящемся заводе очень много внимания уделяют вопросам экологии и сохранению окружающей среды. Установленные воздушные фильтры действительно впечатляют, это двухступенчатая система, которая встречается не на всех аналогичных предприятиях. Мне понравилось в Беларуси, здесь люди ответственно относятся к выполняемой работе» - отметил представитель компании Accurate Products Manufacturing & Consulting ApS г-н Кристоферсен.

После завершения всех строительно-монтажных работ, на заводе пройдут работы по пуско-наладке оборудования с участием компаний-изготовителей.

При возникновении вопросов о ходе строительства ООО «АйПауэр» можно обратится на открытую линию, которая создана специально для ответов на все интересующие общественность вопросы. Открытая линия доступна на корпоративном сайте