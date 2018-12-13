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ГАИ проведет массированную отработку автодороги Р 23 "Минск-Микашевичи"

14.12.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как показывает практика, в предвыходные и выходные дни увеличивается поток транспортных средств по автодорогам республиканского и местного значения. В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма в период времени с 16 по 18 декабря 2018 года Госавтоинспекция Брестской области проведет массированную отработку автодороги Р23 "Минск-Микашевичи".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61560.php

ГАИ проведет массированную отработку автодороги Р 23 "Минск-Микашевичи"


Особое внимание инспекторы уделят выявлению нетрезвых водителей, не имеющих права на управление, пресечению нарушений установленных скоростных режимов и правил перевозки пассажиров. Также акцент будет сделан на выявление и пресечение фактов нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами, не использование в темное время суток световозвращающих элементов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61560.php

ГАИ проведет массированную отработку автодороги Р 23 "Минск-Микашевичи"


Соблюдайте Правила дорожного движения и заранее прогнозируйте дорожную обстановку!

 
Теги: Минск
 
 
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Как показывает практика, в предвыходные и выходные дни увеличивается поток транспортных средств по автодорогам республиканского и местного значения. В целях...
 
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