Как показывает практика, в предвыходные и выходные дни увеличивается поток транспортных средств по автодорогам республиканского и местного значения. В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма в период времени с 16 по 18 декабря 2018 года Госавтоинспекция Брестской области проведет массированную отработку автодороги Р23 "Минск-Микашевичи".



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Особое внимание инспекторы уделят выявлению нетрезвых водителей, не имеющих права на управление, пресечению нарушений установленных скоростных режимов и правил перевозки пассажиров. Также акцент будет сделан на выявление и пресечение фактов нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами, не использование в темное время суток световозвращающих элементов.



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Соблюдайте Правила дорожного движения и заранее прогнозируйте дорожную обстановку!