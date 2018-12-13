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ГАИ проведет массированную отработку автодороги Р 23 "Минск-Микашевичи"
14.12.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Как показывает практика, в предвыходные и выходные дни увеличивается поток транспортных средств по автодорогам республиканского и местного значения. В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма в период времени с 16 по 18 декабря 2018 года Госавтоинспекция Брестской области проведет массированную отработку автодороги Р23 "Минск-Микашевичи".
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Как показывает практика, в предвыходные и выходные дни увеличивается поток транспортных средств по автодорогам республиканского и местного значения. В целях...
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