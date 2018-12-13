|
Президент рассказал о главном вопросе предстоящей встречи с Путиным
14.12.2018 14:25 — Разное | Аргументы и факты
Главным вопросом переговоров Александр Лукашенко назвал налоговый маневр.
«Самый главный вопрос, который мы должны решать, - вопрос экономический - налогового маневра», - слова президента приводит
Глава государства подчеркнул, что не пойдет ни на какие ухищрения в личных интересах и в игры играть не будет.
«Развивать проект Союзного государства надо достойно и только в интересах белорусов и россиян».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча лидеров двух государств должна состояться до конца текущего года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)