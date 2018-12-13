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Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске

14.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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30 ноября 2018 20:40 2202

Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

1 декабря — всемирный день борьбы со СПИДом. СПИД — общемировая проблема, которая не теряет своей актуальности уже не одно десятилетие. Глобальная эпидемия, очень быстро охватившая весь земной шар, несет страшное название неизлечимой болезни — СПИД.

Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске

Какие новые средства разработаны для профилактики и борьбы со СПИДом? Можно ли жить с ВИЧ-инфекцией и не знать об этом? Есть ли шанс у больных вести полноценную жизнь? О болезни, способах передачи ВИЧ и о многом другом шел разговор на мероприятии, которое прошло 30 ноября 2018 года, в танцевальном фойе ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» в виде открытого микрофона под названием «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». Организатором данной встречи выступил ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске
Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске
Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске

В мероприятии приняли участие: врач — эпидемиолог, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Виктория Николаевна Ахрамович, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, майор милиции Петр Петрович Картаков, заведующий Кожно-венерологическим диспансером УЗ «Солигорской ЦРБ» Елена Николаевна Грицевич, председатель православного молодежного братства им. Петра и Февронии, при Кафедральном Соборе г.Солигорска Виктор Бровушкин, главный специалист отдела записи актов гражданского состояния Солигорского районного исполнительного комитета Татьяна Анатольевна Павлович.

Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске
Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске
Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске
Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске
Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске
Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске

На данной встрече были затронуты темы путей заражения ВИЧ, способов предохранения, толерантности в отношении инфицированных. Существует мнение, что необходимо замалчивать подобные темы, как «неудобные», оказывающие пагубное влияние на сознание людей. Что разговоры о профилактике ВИЧ/СПИДа необходимо ограничивать лишь моральными нравоучениями.

Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске
Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске

Учащиеся средне-специальных учреждений г. Солигорска получили возможность узнать правдивую информацию об этой болезни ХХI века. В ходе мероприятия обсуждались этические и правовые аспекты профилактики заболевания, говорили об отношении окружающий к больным. Они получили полную информацию, которая позволит им сделать правильный выбор в жизни.

В конце мероприятия они смогли правильно ответить на вопросы ведущей.

Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске
Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске

А после на центральной площади Солигорска прошла акция «Достучаться до небес», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Суть акции заключался в том, что молодежь всей области в одно и то же время выпустила в небо белые шары – символ погибших от этого страшного недуга души таким образом «Достучаться до небес».

Участие в акции приняли обучающиеся всех учреждений средне-специального образования, которые выстроились на площади в виде круга и выпустили в небо белые гелиевые шары – символ душ, умерших от СПИДа. Участники акции также хотели напомнить себе и окружающим, что необходимо задумываться, что болезнь может затронуть каждого из нас.

Таким образом молодёжь пыталась «Достучаться до небес» в надежде, что именно небеса помогут в борьбе с этим смертельным недугом.

Подготовил Марк НОВИЦКИЙ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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30 ноября 2018 20:40 2202 Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы...
 
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