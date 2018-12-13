

Открытый микрофон, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошел в Солигорске Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

1 декабря — всемирный день борьбы со СПИДом. СПИД — общемировая проблема, которая не теряет своей актуальности уже не одно десятилетие. Глобальная эпидемия, очень быстро охватившая весь земной шар, несет страшное название неизлечимой болезни — СПИД.

Какие новые средства разработаны для профилактики и борьбы со СПИДом? Можно ли жить с ВИЧ-инфекцией и не знать об этом? Есть ли шанс у больных вести полноценную жизнь? О болезни, способах передачи ВИЧ и о многом другом шел разговор на мероприятии, которое прошло 30 ноября 2018 года, в танцевальном фойе ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» в виде открытого микрофона под названием «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». Организатором данной встречи выступил ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».













В мероприятии приняли участие: врач — эпидемиолог, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Виктория Николаевна Ахрамович, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, майор милиции Петр Петрович Картаков, заведующий Кожно-венерологическим диспансером УЗ «Солигорской ЦРБ» Елена Николаевна Грицевич, председатель православного молодежного братства им. Петра и Февронии, при Кафедральном Соборе г.Солигорска Виктор Бровушкин, главный специалист отдела записи актов гражданского состояния Солигорского районного исполнительного комитета Татьяна Анатольевна Павлович.

























На данной встрече были затронуты темы путей заражения ВИЧ, способов предохранения, толерантности в отношении инфицированных. Существует мнение, что необходимо замалчивать подобные темы, как «неудобные», оказывающие пагубное влияние на сознание людей. Что разговоры о профилактике ВИЧ/СПИДа необходимо ограничивать лишь моральными нравоучениями.









Учащиеся средне-специальных учреждений г. Солигорска получили возможность узнать правдивую информацию об этой болезни ХХI века. В ходе мероприятия обсуждались этические и правовые аспекты профилактики заболевания, говорили об отношении окружающий к больным. Они получили полную информацию, которая позволит им сделать правильный выбор в жизни.



В конце мероприятия они смогли правильно ответить на вопросы ведущей.











А после на центральной площади Солигорска прошла акция «Достучаться до небес», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.



Суть акции заключался в том, что молодежь всей области в одно и то же время выпустила в небо белые шары – символ погибших от этого страшного недуга души таким образом «Достучаться до небес».



Участие в акции приняли обучающиеся всех учреждений средне-специального образования, которые выстроились на площади в виде круга и выпустили в небо белые гелиевые шары – символ душ, умерших от СПИДа. Участники акции также хотели напомнить себе и окружающим, что необходимо задумываться, что болезнь может затронуть каждого из нас.



Таким образом молодёжь пыталась «Достучаться до небес» в надежде, что именно небеса помогут в борьбе с этим смертельным недугом.



Подготовил Марк НОВИЦКИЙ.