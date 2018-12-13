|
Мининформ ограничил доступ к 11 сайтам
14.12.2018 14:29 — Разное | Ежедневник
За ненадлежащую рекламу наказали сайты, которые продвигали услуги по предоставлению микрозаймов.
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 11 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы, сообщается на сайте ведомства.
В этот раз причиной ограничения стало размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении займов неограниченному кругу лиц, что признано нарушением закона "О средствах массовой информации". Такое решение принято 13 декабря в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За ненадлежащую рекламу наказали сайты, которые продвигали услуги по предоставлению микрозаймов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)