Мининформ ограничил доступ к 11 сайтам





За ненадлежащую рекламу наказали сайты, которые продвигали услуги по предоставлению микрозаймов.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 11 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы, сообщается на сайте ведомства.

В этот раз причиной ограничения стало размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении займов неограниченному кругу лиц, что признано нарушением закона "О средствах массовой информации". Такое решение принято 13 декабря в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

