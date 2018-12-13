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«Районка» провела День подписчика в отделении почтовой связи г.п. Дрибин

14.12.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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На календаре середина декабря, многие уже включились в предновогоднюю суету — покупают подарки для близких, сувениры для знакомых, украшают свои офисы и дома, хозяйки подыскивают рецепты нетривиальных салатов для праздничного стола… А у нас в самом разгаре подписная кампания.
В минувший четверг в почтовом отделении Дрибина прошел очередной День подписчика. Каждый, кто в течение двух часов подписался на «районку» на три или шесть месяцев, получил полезный подарок от редакции. За два часа работы когорта наших подписчиков пополнилась на 18 человек. Среди пришедших в этот день на почту Ольга Старостина, заместитель директора ГУК «Дрибинская библиотечная сеть». Ольга Петровна — наш постоянный подписчик:
— «Савецкую вёску» выписываю с дня возобновления ее выхода. А это уже 21 год. Мне важно знать информацию о районе, люблю читать об интересных людях, людях творческих, кроме того, «районка» важна и для моей профессиональной деятельности. Мы тесно сотрудничаем с коллективом редакции. И на страницах газеты часто появляются публикации моих коллег. Недавно, 10 декабря, у газеты был день рождения. Так что желаю «районке» процветания, ее журналистам — новых идей для интересных проектов и побольше подписчиков.
А мы напоминаем нашим читателям, что до конца подписки осталось совсем немного времени, не опоздайте! Подписку можно оформить в любом почтовом отделении, у почтальонов или общественных распространителей. Не забывайте, что те, кто подписался сразу на полугодие, имеют право в течение подписного периода бесплатно разместить в газете поздравление, благодарность, три объявления в рубрике «куплю — продаю», соболезнование.
Оставайтесь с нами! «Савецкая вёска» — газета о вас и для вас!
Мария ШПАКОВА
 
 
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На календаре середина декабря, многие уже включились в предновогоднюю суету — покупают подарки для близких, сувениры для знакомых, украшают свои офисы и дома,...
 
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