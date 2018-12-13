В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Районка» провела День подписчика в отделении почтовой связи г.п. Дрибин На календаре середина декабря, многие уже включились в предновогоднюю суету — покупают подарки для близких, сувениры для знакомых, украшают свои офисы и дома,...

На календаре середина декабря, многие уже включились в предновогоднюю суету — покупают подарки для близких, сувениры для знакомых, украшают свои офисы и дома, хозяйки подыскивают рецепты нетривиальных салатов для праздничного стола… А у нас в самом разгаре подписная кампания.В минувший четверг в почтовом отделении Дрибина прошел очередной День подписчика. Каждый, кто в течение двух часов подписался на «районку» на три или шесть месяцев, получил полезный подарок от редакции. За два часа работы когорта наших подписчиков пополнилась на 18 человек. Среди пришедших в этот день на почту Ольга Старостина, заместитель директора ГУК «Дрибинская библиотечная сеть». Ольга Петровна — наш постоянный подписчик:— «Савецкую вёску» выписываю с дня возобновления ее выхода. А это уже 21 год. Мне важно знать информацию о районе, люблю читать об интересных людях, людях творческих, кроме того, «районка» важна и для моей профессиональной деятельности. Мы тесно сотрудничаем с коллективом редакции. И на страницах газеты часто появляются публикации моих коллег. Недавно, 10 декабря, у газеты был день рождения. Так что желаю «районке» процветания, ее журналистам — новых идей для интересных проектов и побольше подписчиков.А мы напоминаем нашим читателям, что до конца подписки осталось совсем немного времени, не опоздайте! Подписку можно оформить в любом почтовом отделении, у почтальонов или общественных распространителей. Не забывайте, что те, кто подписался сразу на полугодие, имеют право в течение подписного периода бесплатно разместить в газете поздравление, благодарность, три объявления в рубрике «куплю — продаю», соболезнование.Оставайтесь с нами! «Савецкая вёска» — газета о вас и для вас!