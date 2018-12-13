В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЧПУП «ВасЛес» бесплатно установило стеклопакет в отделении дневного пребывания и граждан пожилого возраста РЦСОН В нашем районе есть организации, которые регулярно занимаются благотворительностью. Одна из них — ЧПУП «ВасЛес», профиль деятельности которой — строительство,...

В нашем районе есть организации, которые регулярно занимаются благотворительностью. Одна из них — ЧПУП «ВасЛес», профиль деятельности которой — строительство, производство изделий из металла и ПВХ, деревообработка. Предприятие не раз безвозмездно предоставляло свои услуги как государственным учреждениям, так и частным лицам, оказывало материальную помощь.Работники ЧПУП «ВасЛес» установили балконную раму Герою Социалистического Труда дрибинчанину Александру Байкову. Организация приобрела ортопедические матрасы для Рясненской вспомогательной школы-интерната, привозит детям, находящимся на лечении в райбольнице, новогодние подарки. А недавно монтажники предприятия заменили старую оконную раму на новый пластиковый стеклопакет в отделении дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Дрибинского РЦСОН.: директор ЧПУП «ВасЛес» Руслан Мурго передает сертификат на окно директору РЦСОН Дмитрию Суховарову.