ДТП в Жлобинском районе: есть пострадавшая

Вечером 13 декабря, приблизительно в 21.00, в Жлобинском районе на автодороге "Бобовка - Городец" произошло ДТП.

Как сообщили корреспондентам газеты "Новы дзень" в ОГАИ Жлобинского райисполкома, 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Mazda Xedos, совершила наезд на 45-летнюю женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части дороги и не была обозначена световозвращающими элементами.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в УЗ «Жлобинская ЦРБ».

По материалам ОГАИ Жлобинского райисполкома подготовила Людмила КРИЧКО.

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