Суд по делу о гибели детей на недострое в Могилеве: чиновник приговорен к 2,5 года лишения свободы

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14 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева сегодня огласил приговор по делу о гибели двух детей на недострое в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Бывший начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

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