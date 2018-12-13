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Суд по делу о гибели детей на недострое в Могилеве: чиновник приговорен к 2,5 года лишения свободы
Фото из архива
14 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева сегодня огласил приговор по делу о гибели двух детей на недострое в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.
Бывший начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.
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14 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева сегодня огласил приговор по делу о гибели двух детей на недострое в областном центре,...
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