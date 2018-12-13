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Президент призвал к решению конфликта в Украине

14.12.2018 14:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Президент призвал к решению конфликта в Украине
БЕЛТА

«Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе. Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и лучше, чем даже руководство России. Я знаю, что происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то... Но дети чего гибнут, они в чем виноваты? - сказал глава государства. - Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли - славянам - воевать здесь. Мы же на одно лицо, мы одни и те же люди. И я знаю украинцев. Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада (Украины. - Прим.) приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит». 

Президент считает, что надо восстанавливать нормальные отношения, и это возможно. 

«Но чем дальше - тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там (в Украине. - Прим.) будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести».

Глава белорусского государства не исключил, что впоследствии у таких «нацменов» может появиться и ракетное оружие. 

«Вас не удивляет, что в этот момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте на минутку, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Каково? Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и не кричать гвалтом, а что-то сделать, чтобы это прекратить».

Президент отметил, что без участия США никакая Европа, Меркель или Макрон проблему не решат. 

«Но мы втроем (Россия, Украина и Беларусь. - Прим.) решить можем. Как это сделать? Надо сесть и подумать, но для этого надо отказаться от нападок. Может где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить на этом этапе. Слушайте, немцам же простили - 30 миллионов погибли - почти забыли. Слава богу, этого еще в наших отношениях нет. Так давайте делать шаги в этом направлении». 

Президент призвал к решению конфликта в Украине
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Теги: Гомель
 
 
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