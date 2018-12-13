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Комаровка разыграла десять килограммов сала. Посмотрите на лицо человека, который его получил

14.12.2018 13:27 — Разное | KYKY  
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Надо отдать должное SMMщику Комаровского рынка − в инстаграме набрал уже 47,5 тысяч подписчиков, а посты стабильно набирают под тысячу лайков. Кому-то пришла в голову идея в честь новогодних праздников разыграть десять килограммов сала, о чём в аккаунте и объявили 6 декабря. А через неделю выбрали победителя.

Пост о розыгрыше набрал больше 4200 лайков, а приз авторы назвали «стратегическим запасом к Рождеству». В том числе этот пост был и небольшим объявлением о том, что Комаровка с 18 по 31 декабря будет работать без выходных.

Вечером 11 декабря объявили победителя, а уже 13-го числа Ольга пришла за своим призом. Конечно, её сфотографировали для инстаграма рынка. «Самым большим везением и удачей в жизни #бабарая считает встречи с интересными людьми... Сегодня случилась одна из них. Удивительно, но стоит поблагодарить за это бездушный рандом и десять килограммов сала. Знакомьтесь, обладатель подарка от Минского Комаровского рынка – душевная Ольга», – написали к посту.

 
 
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Надо отдать должное SMMщику Комаровского рынка − в инстаграме набрал уже 47,5 тысяч подписчиков, а посты стабильно набирают под тысячу лайков. Кому-то пришла в голову...
 
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