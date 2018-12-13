Лукашенко ответит на письмо Брижит Бардо о бездомных кошках и собаках

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ответить на письмо Брижит Бардо о защите бездомных кошках и собаках. Об этом глава Беларуси сказал на встрече с представителями российского медийного сообщества, сообщается на сайте БЕЛТА .

«Брижит Бардо прислала письмо. Готовим ей ответ. Она очень важную тему подняла», – сказал он.

Отвечая на вопрос о ситуации с усыплением бездомных животных в Минске, глава государства заявил, что он подробнее изучит этот вопрос. В любом случае недопустимо формально подходить к такой теме.

«Когда здоровые животные брошены, и их усыпляют – это безобразие. Но безобразие наше с вами. Я – деревенский человек и знаю, откуда появляются бездомные кошки и собаки. Это от нас, это мы их выбрасываем на улицу. Поэтому мы будем постоянно бороться с этой проблемой, пока сами мозги в руки не возьмем», – подчеркнул Лукашенко.