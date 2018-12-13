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Рождественская ярмарка
14.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
22 декабря в Волковыске на городской площади состоится Рождественская ярмарка.
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент живых новогодних елей, подарков ручной работы, игрушек, сувениров, новогодних украшений, подарочных наборов, ароматного янтарного меда, лакомств для рождественского застолья и других товаров.
Время работы с 9.30 до 15.00 часов.
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22 декабря в Волковыске на городской площади состоится Рождественская ярмарка. На ярмарке будет представлен широкий ассортимент...
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