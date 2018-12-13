Успех волковысских каратистов на национальном чемпионате и Кубке Дружбы





Соревнования Национального чемпионата и Кубка Дружбы состоялись на просторной арене минского РЦОР по гандболу. Спортивная борьба прошла на четырех татами. Для выступления в соревнованиях заявились 373 спортсмена из 26 организаций. Во время проведения соревнований желающие имели возможность приобрести книги и учебные пособия известных белорусских мастеров каратэ с памятными автографами авторов.

В этих престижных соревнованиях приняли участие спортсмены объединения по интересам «каратэ-до» Красносельского районного центра творчества детей и молодежи под руководством Дмитрий Дудко и клуба «Бассай» под руководством Андрей Гаврильчика.

Воспитанники объединения по интересам «каратэ-до» Красносельского районного центра творчества детей и молодежи показали следующие результаты:

Семенова Дарья - 1 место (кумитэ)

Санцевич Артемий – 1 место(ката), 2 место( кумитэ), 2 место (командное ката)

Семенов Анатолий - 3 место (кумитэ)

Санцевич Егор - 2 место (кумитэ), 2 место (командное ката)

Нарута Ярослав - 3место (ката)

Косенчук Арсений - 3 место (кумитэ)

















Воспитанники клуба «Бассай» на турнире показали следующие результаты:

Индивидуальное кумитэ в возрасте 8-9 лет Анисеня Денис завоевал золото;

В разделе индивидуальное кумитэ в возрасте 8-9 лет Гаврильчик Софья завоевала бронзу;

В разделе командное ката 12-15 лет Адамович Никита и спортсмены из Зельвы заняли второе место;

В разделе командное парное ката супруги Гаврильчик Андрей и Гаврильчик Юлия стали третьими;

В разделе командное ката мужской микст Гаврильчик Андрей и спортсмены из клуба «МСК БНТУ» заняли четвертое место, а в команде старший и младший микс со спортсменами из «Академии каратэ» завоевал золото;

В разделе индивидуальное ката мужчины с 38 лет Гаврильчик Андрей занял второе место, в разделе индивидуальное кумитэ стал первым.

Также Гаврильчик Андрей был награжден кубком «Универсальный победитель».





В общекомандном зачете клуб МСК «Бассай» вошел в десятку лучших и был награжден кубком за пятое место.

Поздравляем!