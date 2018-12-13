|
Президент высказался на тему смертной казни
14.12.2018 15:15 — Разное | Аргументы и факты
Глава государства напомнил, что в Беларуси состоялся референдум, на котором большинство граждан высказалось против отмены смертной казни.
«У нас прошел референдум. Отменить смертную казнь не могу», - слова главы государства приводит
Президент признался, что самые тяжелые документы, которые ему приходится подписывать, - это смертные приговоры. Прежде чем принять решение, президент изучает основные материалы уголовного дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества высказался на тему смертной казни, подчеркнув, что не может отменить ее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)