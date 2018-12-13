Налоговая выявила 221 человека, осуществлявших деятельность без уплаты налога

Налоговыми органами Могилевской области за 11 месяцев 2018 года выявлено 221 физическое лицо, осуществляющее деятельность, не требующую государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, без уплаты единого налога. Всем физическим лицам в соответствии с требованиями законодательства предъявлен к уплате единый налог в общей сумме 15,9 тыс. руб., из которых 15,2 тыс. руб. поступило в бюджет государства. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Инспекция МНС по Могилевской области напоминает, что перечень видов деятельности, при осуществлении которых физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог, установлен статьей 295 Налогового кодекса Республики Беларусь , а так же пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц».

При повторном выявлении факта неуплаты единого налога такому физическому лицу налоговым органом предъявляется к уплате единый налог с применением коэффициента 5. Кроме того за неуплату или неполную уплату суммы налога, сбора (пошлины) физическое лицо может быть привлечено к административной ответственности по части 6 или 8 статьи 13.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.