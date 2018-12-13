Прямые телефонные линии в субботу

В эту субботу, 15 декабря, пройдут сразу две прямые телефонные линии.

В эту субботу, 15 декабря, прямых телефонных линий, где можно задать свои вопросы представителям власти, будет сразу две. Начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь генерал-майор милиции Хоменко Сергей Николаевич проведет прямую телефонную линию с гражданами.

Вопросы, касающиеся деятельности Департамента охраны МВД Республики Беларусь, предоставляемых услуг, перспектив развития, требований, предъявляемых к кандидатам на службу можно задать по телефону 8 (017) 218-55-30.

А от лица Дзержинского районного исполнительного комитета на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Атрушкевич Андрей Михайлович.

Телефон: 8 (01716) 5-21-24.

Время проведения прямой телефонной линии с 9.00 до 12.00.



