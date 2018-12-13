«РАДУГА»: -50% скидки и развлекательная программа

На этих выходных торговый центр «Радуга» (a.k.a. «Титаник») прям выдаст по полной программе.

ООО «Торговый дом «Радуга-свет» в эти выходные предлагает дзержинцам целую кучу приятностей. Во-первых, это так называемая акция выходного дня, которая продлится 14, 15 и 16 декабря. Подразумеваются скидки в «-50% на товары, которые вы любите» − сообщается в официальной группе.

А любим мы, по мнению торгового дома:

- чай черный Greenfield English Edition, 100 пак − 6,49 руб.;

- кофе «Жокей» набор молотый Итальяно+Традиционный, 250 г − 8,99 руб.;

- крем «Тирамису» с творого с вишн/карам/шоколадн. наполнителем, 150 г − 1,29 руб.;

- йогурт «Фруттис Сливочное лакомство» 5%, 290 г − 0,99 руб.;

- конфеты «Золушка»/ «Шадо вишневое», кг − 4,99.





И это еще не все. В воскресенье, 16 декабря, ресторан «Теремъ» приглашает всех на развлекательную программу. Правда, рассчитано сие мероприятие, видимо, исключительно на детскую аудиторию, но уж что есть, то есть.



