﻿ Макдонах, пираньи и традиционный Щелкунчик: как провести новогодние праздники в театре?. 21.by
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Макдонах, пираньи и традиционный Щелкунчик: как провести новогодние праздники в театре?

14.12.2018 15:21 — Разное | Tut.by  
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AFISHA.TUT.BY собрала для вас праздничный театральный гид под кодовым названием «Новый год — не время детских утренников». Выбирайте, на что пойдете.

IX Минский международный Рождественский оперный форум: сольный концерт Ольги Перетятько

Когда: 15 декабря, 19.00

Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь

Сколько: 35−600 рублей

Театральные новогодние праздники в столице традиционно начнутся с Минского международного Рождественского оперного форума, который пройдет с 13 по 21 декабря. Форум откроется премьерой оперы-буффа «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти в постановке Михаила Панджавидзе. А «хедлайнером» в этом году, безусловно, станет оперная дива с серебряным колоратурным сопрано и звезда мирового уровня Ольга Перетятько. Певица впервые выйдет на сцену белорусского Большого с сольной программой, где исполнит арии из опер Верди, Глинки, Россини и др. Кстати, если не пожалеете денег на билет в VIP-ложу, то сможете слушать концерт с бокалом шампанского в руках, а после сфотографироваться с Ольгой Перетятько.

XII Международный фестиваль «Петербургский театральный сезон»: «Небо в чемодане, или Цуцики в ночи»

Когда: 16 декабря, 19.00

Где: Национальный академический театр имени Янки Купалы

Сколько: 5−29 рублей

Дальше, как будто по часовым поясам, к театральному празднованию подключаются любители драматического театра и театра кукол — с 14 по 18 декабря в Минске пройдет XII Международный фестиваль «Петербургский театральный сезон». В столице покажут пять спектаклей из разных театров Санкт-Петербурга. Например, «Мадам Бовари» в постановке Андрея Жолдака, чье имя редко встретишь в прессе без эпитетов «скандальный» или «эпатажный». Или любимца белорусской театральной публики (многим запомнилась, например, его «Фро» в Брестском театре кукол), главного режиссера Большого театра кукол Руслана Кудашова. На этот раз в Минск приедет его авторский спектакль «Небо в чемодане, или Цуцики в ночи». «Небо в чемодане…» — это лирическая клоунада, четверо героев которой встречаются на вокзале. Каждый со своим багажом. И каждый так же беспомощен перед жизнью, как маленький слепой щенок — цуцик.

«Родные люди?»

Когда: 18, 19 декабря; 19.00

Где: Moving Art Factory (ул. Куйбышева, 22)

Сколько: 15 рублей

Если в праздник хочется непраздничных тем, обратите внимание на премьеру Лаборатории социального театра ECLAB «Родные люди?». Это документальные спектакль, посвященный домашнему насилию. В его основе — реальные истории белорусок, которые столкнулись с агрессией в семье и оказались в Убежище. Как и предыдущая работа Лаборатории (спектакль «11 апреля» о теракте в Минском метро), «Родные люди?» не только предъявляет зрителям опыт жертв, но и создает пространство для обсуждения проблемы. Что способен сделать каждый из нас, чтобы изменить ситуацию?

«ОбломOFF»

Когда: 20 декабря, 3 января; 19.00

Где: Национальный академический драматический театр имени Максима Горького

Сколько: 6−18 рублей

В конце декабря молодой режиссер Мария Матох выпустит в Театре им. Максима Горького спектакль «ОбломOFF» по пьесе Михаила Угарова. Спектакль, поставленный по ней самим Угаровым в 2002 году в Москве в Центре драматургии и режиссуры под руководством Алексея Казанцева и Михаила Рощина, сильно повлиял на тогдашний театральный процесс. Стал лауреатом фестиваля «Новая драма», попал в фокус внимания премии «Золотая Маска», изменил театральную жизнь, стал одним из краеугольных камней движения «новая драма». И тем интереснее посмотреть как сегодня будет воплощен этот культовый текст о человеке и его страхе потерять себя среди суеты…

«Мальчик, который плавал с пираньями»

Когда: 22, 23, 28, 29 декабря, 6 января; 11.00,14.00

Где: Белорусский государственный театр кукол

Сколько: 10−11 рублей

Подыскиваете умную сказку, которую можно было бы посмотреть и обсудить вместе с ребенком? Обратите внимание на премьеру в Театре кукол. К новогодним праздникам режиссер Александр Янушкевич поставил спектакль «Мальчик, который плавал с пираньями». За слегка кровожадным названием на самом деле скрывается очень тонкая история самоопределения, выбора жизненного пути. Когда вопрос «Кем ты хочешь быть?» задают тебе не приставучие взрослые, а ты сам, и сам пытаешься отыскать на него ответ. Обращает на себя внимание и визуальное решение спектакля (Александр Янушкевич поставил «Мальчика…» в традиционном творческом тандеме с художником Татьяной Нерсисян): современный магический реализм автора сказки Дэвида Алмонда будет сочетаться с классической техникой тростевых кукол.

TheatreHD: «Щелкунчик»

Когда: 23 декабря, 18.00

Где: Кинотеатр «Центральный»

Сколько: 15 рублей

Тем, кому под Новый год хочется проверенного репертуара, такого же незыблемого, как «Ирония судьбы», но только в театре, стоит обратить внимание на прямую трансляцию балета «Щелкунчик». Во-первых, это праздничная классика: ёлка, подарки, ожившие игрушки, история любви… Во-вторых, в прямой трансляции из Большого театра покажут одну из лучших мировых версий этого балета, поставленную легендарным Юрием Григоровичем.

«Песнь песней»

Когда: 9 января, 19.00

Где: Ок16 (Октябрьская, 16)

Сколько: 15 рублей

Проект «ТОК» Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» снова приглашает зрителей к диалогу о любви. Режиссер Юра Диваков в начале января представит в рамках проекта свою версию театрального прочтения одного из самых страстных древних текстов — «Песни песней». В основе этой режиссерской работы — категория телесности: тело как связь внешнего и внутреннего миров, как проводник эмоций и желаний человека. Как изменяет наше тело любовь?

Большой Новогодний бал в Большом театре

Когда: 13 января, 20.30

Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь

Сколько: 100−180 рублей

Старый Новый год настоящие театралы по традиции отмечают на балу в Большом театре Беларуси. В этом году он пройдет в десятый раз и традиционно объединит зрителей и артистов в фигурах мазурки и турах вальса. Кроме того, гостей бала как всегда ждет веселый гала-концерт и множество других развлечений (музыкальные гостиные, шампанское, сюрпризы, фотозоны). Стоит напомнить, что мероприятие предполагает дресс-код: дам ждут в платьях в пол, а мужчин в смокингах или элегантных костюмах.

 

«Вешальнікі»

Когда: 15, 16 января, 19.00

Где: Национальный академический театр имени Янки Купалы

Сколько: 6−30 рублей

Понравился фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»? Тогда не пропустите премьеру «Вешальнікаў» в Купаловском (режиссёр Виталий Кравченко). Широкой публике Мартин Макдонах известен в первую очередь по своим киноработам («Залечь на дно в «Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда…»), но ушлые театралы знают, что пьес у этого автора куда больше, чем фильмов, а бесконечные вариации постановок позволяют получать перманентное удовольствие от уникального стиля Макдонаха и его тонкого парадоксального черного юмора. «Вешальнікі» — это история палача Гарри Уэйда из небольшого английского городка. Гарри — местная знаменитость, но как изменит его жизнь отмена смертной казни?

«Мудрамер»

Когда: 16, 17 января, 19.00

Где: Республиканский театр белорусской драматургии

Сколько: 15−17 рублей

Ну, а в РТБД обратились к классике советской белорусской драматургии: художественный руководитель театра Александр Гарцуев выпускает «Мудрамера» Николая Матуковского. Пьеса о талантливом изобретателе Николае Мурашко, придумавшем прибор для измерения человеческого интеллекта, в конце восьмидесятых была очень популярна и шла во всех областных театрах. Но эталоном того времени, конечно же, стала постановка в Купаловском с бесконечными чиновничьими столами во все вертикальное пространство сцены (художник Борис Герлован). Чем удивит новая версия «Мудрамера» — пока загадка. Но кажется история талантливого изобретателя и его отношений с чиновниками не потеряла актуальности за 30 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY собрала для вас праздничный театральный гид под кодовым названием «Новый год - не время детских утренников». Выбирайте, на что пойдете.
 
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