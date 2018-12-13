«Попробуйте прожить на 2000 евро». Так ли плохо живут французы?

Французские «желтые жилеты», выступающие против повышения цен на топливо, добились своего, и даже большего. На этой неделе президент республики Эммануль Макрон пообещал на 100 евро увеличить размер минимальной зарплаты (сейчас 1500 евро) и ввести налоговые поблажки. Так, налогами не будут облагаться сверхурочная работа и премии (тринадцатые зарплаты), а граждане, получающие менее 2000 евро в месяц, смогут рассчитывать на налоговые вычеты. Во Франции введено чрезвычайное экономическое положение.

Топливо дорожало весь год

Акции протеста во Франции длились почти месяц, в них приняли участие сотни тысяч людей (по данным Министерства внутренних день, только в субботу, 8 декабря, на улицы страны вышли 125 тысяч граждан). На протяжении этого месяца французские власти убеждали протестующих, что рост цен на топливо — мера вынужденная, и делается это из экологических соображений.

При этом цены на бензин и дизельное топливо во Франции и так росли весь год — с января они увеличились на 7,5% и 15%, соответственно. В настоящее время литр топлива в республике стоит 1,7 — 2 евро.

Через две недели непрекращающихся протестов, правительство согласилось пойти на уступки «жилетам». Как заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп: «Никакие налоги не стоят единства общества. Я слышал гнев французов». И пообещал заморозить цены на бензин.

Казалось бы, со следующего года топливо во Франции должно было подорожать не вдвое, а на какие-то евроценты. Почему же это так возмутило граждан? Ведь, если верить статистике, зарплаты в стране немаленькие.

Например, минимальная зарплата при 35-часовой рабочей неделе составляет 1185 евро после вычета налогов (89467 рублей при курсе евро 75,5 рублей), говорится в материалах Французского статистического бюро. Для сравнения: минимальный размер оплаты труда в России составляет 149 евро (11280 рублей). Средняя зарплата во Франции составляет 2300 евро в месяц, после вычета налогов (173650 рублей). В России — 552 евро (41700 рублей в месяц).

26-летний парижанин Анри выходил протестовать с «желтыми жилетами». По его словам, в Париже все очень дорого (в том числе из-за туристической популярности города) и подорожание топлива заметно увеличивает траты. Молодой человек согласился рассказать АиФ.ru о своих доходах и расходах.

«Я работаю программистом. После вычета налогов моя зарплата составляет 2100 евро (158550 рублей) в месяц. Это средняя зарплата, есть программисты, которые зарабатывают больше, но меня устраивает мое место, у меня хороший коллектив, офис находится через дорогу от моего дома, и я не трачу деньги на проезд. Но это не значит, что мне все равно на повышение цен на бензин, потому что чем дороже бензин, тем дороже все остальное — продукты, одежда, такси. К тому же мои родители живут в пригороде, и каждый день они ездят на работу в Париж на автомобиле. Это и так не дешево, а если топливо подорожает, выгоднее будет сидеть дома», — рассказывает Анри.

В Париже он снимает небольшую квартиру, за 700 евро (52850 рублей) в месяц. Плюс 150 евро отдает хозяевам за коммунальные услуги — водоснабжение, отопление, свет (11325 рублей). Плюс налог на аренду — 58 евро в месяц (4400 рублей). Еще около 50 евро (3775 рублей) в месяц уходит на мобильную связь и интернет. Все эти расходы — 958 евро (72329 рублей). От зарплаты остается 1142 евро (86221 рублей).

«Я живу один, на продукты у меня уходит около 300 — 350 евро (22650— 26425 рублей) в месяц. Хожу в супермаркет, в выходные — на рынок. Я покупаю много фруктов, овощей, еще курицу, рыбу, сыр. Обязательно вино, можно найти хорошее за 5 евро», — рассказывает Анри.

Вот примерные цены на продукты, которые покупает молодой человек:

— килограмм курицы — от 13 евро (981 рубль);

— килограмм пармезана — от 12 евро (906 рублей);

— багет — от 1 евро (75,5 рублей);

— литр молока — от 1 евро (75,5 рублей);

— креветки — от 15 евро за килограмм (1132 рублей);

— помидоры — от 3 евро за килограмм (226,5 рублей);

— яблоки — 2 евро за килограмм (151 рубль).

«На обед я хожу домой. Ланч в кафе стоит около 8 — 10 евро (604 — 755 рублей). Чашка кофе стоит от 2 евро, круассан, если заказывать в кофейне — 2,5 евро. В супермаркете дешевле. <...> Билет на метро стоит 2 евро, но я редко им пользуюсь. Обычно на транспорт трачу 30 — 50 евро в месяц. <...> Ужин в ресторане — 40 — 50 евро (с алкоголем), в бар сходить дешевле — порядка 30 евро. Я встречаюсь с друзьями минимум один раз в неделю. На развлечения я трачу около 300 евро в месяц (22650 рублей)», — делится Анри.



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Вычтем эти расходы из оставшихся 1142 евро. Получается ежемесячный остаток в 442 евро (33371 рубль). Если не надо покупать подарки родителям или друзьям, новую одежду, технику или ходить к врачу, Анри откладывает деньги — на путешествия. В этом году он отдыхал в Ницце, был в Швеции и Германии.

Экономика протеста

По данным Центрального банка Франции, из-за протестов «желтых жилетов» национальная экономика в последнем квартале снизится на 0,2%. Это более 5 миллиардов евро.

В Федерации розничной торговли страны подсчитали потери французских продавцов в размере 1 миллиарда евро. Дело в том, что несогласные с политикой Макрона граждане вышли на улицы как раз в самое «тучное» для ритейлеров время — перед Рождеством.

Заплатит Париж и за экономические обещания президента. По данным государственного секретаря Оливье Дюссо, анонсированные Макроном экономические меры обойдутся Франции в 8 — 10 миллиардов евро. Правда, с механизмом финансирования этих мер в Париже пока не определились.