ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Попробуйте прожить на 2000 евро». Так ли плохо живут французы?

14.12.2018 15:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Попробуйте прожить на 2000 евро». Так ли плохо живут французы?
Reuters

Французские «желтые жилеты», выступающие против повышения цен на топливо, добились своего, и даже большего. На этой неделе президент республики Эммануль Макрон пообещал на 100 евро увеличить размер минимальной зарплаты (сейчас 1500 евро) и ввести налоговые поблажки. Так, налогами не будут облагаться сверхурочная работа и премии (тринадцатые зарплаты), а граждане, получающие менее 2000 евро в месяц, смогут рассчитывать на налоговые вычеты. Во Франции введено чрезвычайное экономическое положение.

«Попробуйте прожить на 2000 евро». Так ли плохо живут французы? Производят ли в Беларуси французские сыры?

Топливо дорожало весь год

Акции протеста во Франции длились почти месяц, в них приняли участие сотни тысяч людей (по данным Министерства внутренних день, только в субботу, 8 декабря, на улицы страны вышли 125 тысяч граждан). На протяжении этого месяца французские власти убеждали протестующих, что рост цен на топливо — мера вынужденная, и делается это из экологических соображений.

При этом цены на бензин и дизельное топливо во Франции и так росли весь год — с января они увеличились на 7,5% и 15%, соответственно. В настоящее время литр топлива в республике стоит 1,7 — 2 евро.

Через две недели непрекращающихся протестов, правительство согласилось пойти на уступки «жилетам». Как заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп: «Никакие налоги не стоят единства общества. Я слышал гнев французов». И пообещал заморозить цены на бензин.

Казалось бы, со следующего года топливо во Франции должно было подорожать не вдвое, а на какие-то евроценты. Почему же это так возмутило граждан? Ведь, если верить статистике, зарплаты в стране немаленькие.

Например, минимальная зарплата при 35-часовой рабочей неделе составляет 1185 евро после вычета налогов (89467 рублей при курсе евро 75,5 рублей), говорится в материалах Французского статистического бюро. Для сравнения: минимальный размер оплаты труда в России составляет 149 евро (11280 рублей). Средняя зарплата во Франции составляет 2300 евро в месяц, после вычета налогов (173650 рублей). В России — 552 евро (41700 рублей в месяц).

26-летний парижанин Анри выходил протестовать с «желтыми жилетами». По его словам, в Париже все очень дорого (в том числе из-за туристической популярности города) и подорожание топлива заметно увеличивает траты. Молодой человек согласился рассказать АиФ.ru о своих доходах и расходах.

«Я работаю программистом. После вычета налогов моя зарплата составляет 2100 евро (158550 рублей) в месяц. Это средняя зарплата, есть программисты, которые зарабатывают больше, но меня устраивает мое место, у меня хороший коллектив, офис находится через дорогу от моего дома, и я не трачу деньги на проезд. Но это не значит, что мне все равно на повышение цен на бензин, потому что чем дороже бензин, тем дороже все остальное — продукты, одежда, такси. К тому же мои родители живут в пригороде, и каждый день они ездят на работу в Париж на автомобиле. Это и так не дешево, а если топливо подорожает, выгоднее будет сидеть дома», — рассказывает Анри.

«Попробуйте прожить на 2000 евро». Так ли плохо живут французы? Опасно ли туристам сейчас лететь в Париж?

В Париже он снимает небольшую квартиру, за 700 евро (52850 рублей) в месяц. Плюс 150 евро отдает хозяевам за коммунальные услуги — водоснабжение, отопление, свет (11325 рублей). Плюс налог на аренду — 58 евро в месяц (4400 рублей). Еще около 50 евро (3775 рублей) в месяц уходит на мобильную связь и интернет. Все эти расходы — 958 евро (72329 рублей). От зарплаты остается 1142 евро (86221 рублей).

«Я живу один, на продукты у меня уходит около 300 — 350 евро (22650— 26425 рублей) в месяц. Хожу в супермаркет, в выходные — на рынок. Я покупаю много фруктов, овощей, еще курицу, рыбу, сыр. Обязательно вино, можно найти хорошее за 5 евро», — рассказывает Анри.

Вот примерные цены на продукты, которые покупает молодой человек:

— килограмм курицы — от 13 евро (981 рубль);

— килограмм пармезана — от 12 евро (906 рублей);

— багет — от 1 евро (75,5 рублей);

— литр молока — от 1 евро (75,5 рублей);

— креветки — от 15 евро за килограмм (1132 рублей);

— помидоры — от 3 евро за килограмм (226,5 рублей);

— яблоки — 2 евро за килограмм (151 рубль).

«На обед я хожу домой. Ланч в кафе стоит около 8 — 10 евро (604 — 755 рублей). Чашка кофе стоит от 2 евро, круассан, если заказывать в кофейне — 2,5 евро. В супермаркете дешевле. <...> Билет на метро стоит 2 евро, но я редко им пользуюсь. Обычно на транспорт трачу 30 — 50 евро в месяц. <...> Ужин в ресторане — 40 — 50 евро (с алкоголем), в бар сходить дешевле — порядка 30 евро. Я встречаюсь с друзьями минимум один раз в неделю. На развлечения я трачу около 300 евро в месяц (22650 рублей)», — делится Анри.

«Попробуйте прожить на 2000 евро». Так ли плохо живут французы?
Любовь в стиле прованс. «Вокруг света вместе с «АиФ»
Подробнее

Вычтем эти расходы из оставшихся 1142 евро. Получается ежемесячный остаток в 442 евро (33371 рубль). Если не надо покупать подарки родителям или друзьям, новую одежду, технику или ходить к врачу, Анри откладывает деньги — на путешествия. В этом году он отдыхал в Ницце, был в Швеции и Германии.

Экономика протеста

По данным Центрального банка Франции, из-за протестов «желтых жилетов» национальная экономика в последнем квартале снизится на 0,2%. Это более 5 миллиардов евро.

В Федерации розничной торговли страны подсчитали потери французских продавцов в размере 1 миллиарда евро. Дело в том, что несогласные с политикой Макрона граждане вышли на улицы как раз в самое «тучное» для ритейлеров время — перед Рождеством.

Заплатит Париж и за экономические обещания президента. По данным государственного секретаря Оливье Дюссо, анонсированные Макроном экономические меры обойдутся Франции в 8 — 10 миллиардов евро. Правда, с механизмом финансирования этих мер в Париже пока не определились.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"АиФ" поговорил с обычным жителем Парижа и сравнил его доходы, траты и цены на продукты с российскими, чтобы понять, как живут протестующие в желтых жилетах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко выступает против создания на белорусско-российской границе пунктов пропуска для граждан третьих стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика