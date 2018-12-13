



Президент Беларуси Александр Лукашенко не готов отменить смертную казнь в стране своим решением, полагает, что этот вопрос должен решаться на референдуме.

"Как бы я ни считал, но у нас прошел референдум. Поэтому удивить вас я не могу, отменить смертную казнь я не могу", - сказал А.Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ в Минске в пятницу.

"Это вопрос для народа", - полагает президент.

При этом А.Лукашенко заявил, что документы, связанные с исполнением смертного приговора - самые тяжелые из всех, которые ему приходится подписывать, и он всегда предварительно знакомится с материалами уголовного дела.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел, пишет interfax.b y .

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко не готов отменить смертную казнь Президент Беларуси Александр Лукашенко не готов отменить смертную казнь в стране своим решением, полагает, что этот вопрос должен решаться на референдуме.

С 2010 года в Беларуси казнили 13 человек, чьи жалобы находились на рассмотрении Комитета по правам человека.