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Лукашенко прогнулся перед россиянами: назвал украинцев и поляков "отморозками"

14.12.2018 15:21 — Разное | Партизан  
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Скоро придется «Бога молить», чтобы в Украине «стояло НАТО», а не «эти отморозки-нацмены», заявил Лукашенко на встрече с российскими журналистами.



«Я Путину сказал: мы скоро будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло, а не эти отморозки-нацмены», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

По словам белорусского президента, решать проблемы в Украине должны «не США и не Европа, не Меркель и не этот парень — Макрон».

«Мы втроем должны за стол сесть… Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально и русские люди относятся, и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению… 

Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенкои украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский», — цитирует Лукашенко inforesist.org

Позже "отморозками" назвал Лукашенко тех, кто рушит памятники советским солдатам за рубежом (речь идет, прежде всего, о Польше - прим. БП)

"600 тысяч человек-советских воинов там положили, освобождая, а сегодня им эти памятники мешают", - возмутился Лукашенко, назвав идиотизмом ситуацию, "когда они [в очередной раз] отрывают голову какому-то нашему полководцу".

"Отморозки в Польше, Украине. Иначе их не назовешь, тех, кто рушит памятники", - цитирует Лукашенко rubaltic.ru

Напомним, закон о сносе памятников советским солдатам вступил в силу в Польше 21 октября 2017 года. Он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - это памятники солдатам Красной армии.


 
 
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Скоро придется «Бога молить», чтобы в Украине «стояло НАТО», а не «эти отморозки-нацмены», заявил Лукашенко на встрече с российскими журналистами.
 
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