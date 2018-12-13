







Sputnik Беларусь . «Я Путину сказал: мы скоро будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло, а не эти отморозки-нацмены», — приводит слова Лукашенко





По словам белорусского президента, решать проблемы в Украине должны «не США и не Европа, не Меркель и не этот парень — Макрон».





«Мы втроем должны за стол сесть… Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально и русские люди относятся, и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению…





inforesist.org Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенкои украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский», — цитирует Лукашенко





Позже "отморозками" назвал Лукашенко тех, кто рушит памятники советским солдатам за рубежом (речь идет, прежде всего, о Польше - прим. БП)





"600 тысяч человек-советских воинов там положили, освобождая, а сегодня им эти памятники мешают", - возмутился Лукашенко, назвав идиотизмом ситуацию, "когда они [в очередной раз] отрывают голову какому-то нашему полководцу".

rubaltic.ru "Отморозки в Польше, Украине. Иначе их не назовешь, тех, кто рушит памятники", - цитирует Лукашенко





Напомним, закон о сносе памятников советским солдатам вступил в силу в Польше 21 октября 2017 года. Он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - это памятники солдатам Красной армии.



