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Главред "СБ. Беларусь сегодня" сравнил однополые браки с каннибализмом
Главный редактор «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук в эфире ОНТ порассуждал об однополых браках.
«Есть теория окон Овертона — как вещи, которые были неприемлемыми, становятся общепринятыми и, более того, поощряются. Я говорю и про однополые браки в Европе — вы вспомните католическую пуританскую Европу начала XX века, — и сегодня это стало нормальным.
Доля населения с, скажем, не такой, нетрадиционной ориентацией и в те времена, и в наши дни примерно одинаковая. Простите, таким образом можно легализовать и понятие каннибализма. Когда-то же ели? Это же природа человека?», - цитирует Жука
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Главный редактор «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук в эфире ОНТ порассуждал об однополых браках.
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