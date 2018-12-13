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Главред "СБ. Беларусь сегодня" сравнил однополые браки с каннибализмом

14.12.2018 15:14 — Разное | Партизан  
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Главный редактор «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук в эфире ОНТ порассуждал об однополых браках.



«Есть теория окон Овертона — как вещи, которые были неприемлемыми, становятся общепринятыми и, более того, поощряются. Я говорю и про однополые браки в Европе — вы вспомните католическую пуританскую Европу начала XX века, — и сегодня это стало нормальным. 

Доля населения с, скажем, не такой, нетрадиционной ориентацией и в те времена, и в наши дни примерно одинаковая. Простите, таким образом можно легализовать и понятие каннибализма. Когда-то же ели? Это же природа человека?», - цитирует Жука nn.by


 
 
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Главный редактор «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук в эфире ОНТ порассуждал об однополых браках.
 
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