







«Есть теория окон Овертона — как вещи, которые были неприемлемыми, становятся общепринятыми и, более того, поощряются. Я говорю и про однополые браки в Европе — вы вспомните католическую пуританскую Европу начала XX века, — и сегодня это стало нормальным.





nn.by Доля населения с, скажем, не такой, нетрадиционной ориентацией и в те времена, и в наши дни примерно одинаковая. Простите, таким образом можно легализовать и понятие каннибализма. Когда-то же ели? Это же природа человека?», - цитирует Жука



