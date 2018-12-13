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В финансовой сфере Беларуси продолжается сокращение штатов

14.12.2018 15:15 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Число работников финансовых и страховых организаций в октябре текущего года снизилось на 375 человек. Было принято на работу 713 человек, уволено — 1 088.

Сокращения в финансовой сфере осуществляются уже несколько лет, и конца этому процессу не видно. Если ранее работников увольняли в связи с закрытием некоторых банков, то в настоящее время банки все больше переходят на дистанционное обслуживание клиентов, что снижает их потребности в рабочей силе.

При этом в организациях РБ, без учета малых предприятий в октябре занятость выросла на 5 554 человек. Всего же в экономике страны в октябре было занято 4 341,8 тыс. человек, то есть занятость увеличилась на 11,7 тыс. человек.

Это означает, что в малом бизнесе число работников в октябре увеличилось на 6,1 тыс. человек. Не исключено, что идет процесс постановки на учет людей, которые ранее работали без официальной регистрации, но теперь решили это сделать, чтобы не оказаться в числе «тунеядцев».

Больше всего в октябре выросла занятость в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячее водой и кондиционированным воздухом: на 4 394 человека. Это увеличение, связанное, по-видимому, с началом отопительного сезона.

На втором месте по расширению штатов в октябре оказалось образование, где занятость выросла на 2 773 человека. Это тоже явно сезонное увеличение, связанное с началом учебного года. А в сфере здравоохранения и социальных услуг численность занятых за октябрь выросла на 2 239 человек.

Наибольшие потери в октябре понесло сельское и рыбное хозяйство, где занятость снизилась на 3 241 человека. Это сезонное сокращение, вызванное завершением многих сельскохозяйственных работ. Серьезные потери понесло и строительство, где численность работников сократилась на 1 180 человек, что, по-видимому, также объясняется сезонным фактором. Но после решение президента об увеличении зарплаты в строительстве можно ожидать существенного роста занятости на строительных предприятиях в ближайшие месяцы.

Значительно снизилась в октябре занятость и в обрабатывающей промышленности, где потихоньку продолжается оптимизация численности работников: на 1 430 человек.

 
 
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Число работников финансовых и страховых организаций в октябре текущего года снизилось на 375 человек.
 
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