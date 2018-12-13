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Москва приперла Лукашенко к стенке
Фото пресс-службы президента РФ
В Бресте 13 декабря состоится заседание правительства Союзного государства. Минск рассчитывает, что в ходе заседания будет обсуждаться вопрос компенсации Беларуси российского налогового маневра. Эксперты говорят о том, что Россия выставила слишком высокую цену на нефть.
Накануне же в Москве на уровне вице-премьеров Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака должны были состояться переговоры по двухсторонним проблемным вопросам. Переговорщики должны были, в частности, обсудить размер компенсации Белоруссии ее потерь от введения Россией налогового маневра в нефтяной сфере (постепенная замена таможенной пошлины налогом на добычу полезных ископаемых). Их анонсировал после саммита ЕАЭС президент Беларуси Александр Лукашенко. Своими надеждами на успех в переговорах делился Игорь Ляшенко:
«Посыл, который мы слышали от глав государств в Санкт-Петербурге, говорит о том, что это (положительный результат. – «НГ») будет».
Ляшенко сообщил, что у российской стороны правильность расчета «не вызывала сомнений», а дискутировалась лишь сумма компенсации.
Официальных комментариев по прошедшим переговорам получить не удалось. В правительстве Беларуси лишь заявили, что такого рода вопросы не комментируют. Напомним, что заключительный раунд, как следовало из сказанного Александром Лукашенко, состоится на следующей неделе во время встречи президентов Беларуси и России. Второй раунд назначен на четверг, когда в Бресте пройдет заседание союзного Совмина. Однако, судя по неофициальной информации, которая просочилась в СМИ, первый раунд не просто был неудачным – он не состоялся вообще. «Источник, близкий к переговорам» сообщил журналистам, что Дмитрий Козак тему нефти и газа с представителями Беларуси отказался обсуждать вообще «до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства». Напомним, что на прошлой неделе о том, что для цен уровня Смоленской области Беларуси и России «нужен другой уровень интеграции», заявлял президент России Владимир Путин.
Минск столь жесткий подход Москвы оставил без ответа. Эксперты же сочли это знаком того, что ситуацию все же удастся изменить. Правда, оптимизма на этот счет становится все меньше, а цена, которую за это просит Россия, экспертам видится все выше: и экономисты, и политологи полагают, что речь идет о серьезном давлении на Александра Лукашенко, и даже не исключают, что все закончится демаршем Беларуси. Россия склоняет Беларусь к вступлению в новый Советский Союз, где у Беларуси будет статус Чечни или Абхазии, полагает экономист Ярослав Романчук. По мнению эксперта, это позволит Владимиру Путину претендовать на роль руководителя этого государства.
С экономистом согласен и политолог Юрий Чаусов. «Это шантаж со стороны Кремля», – считает он. Эксперт полагает, что такой неожиданно резкой реакцией российская сторона пытается наказать Александра Лукашенко за то, что он вынес на прошлой неделе в ходе саммита ЕАЭС в публичное пространство перепалку о цене на газ. Юрий Чаусов полагает, что подобные предложения со стороны России звучали и раньше, однако это оставалось закрытым для широкой общественности. Сейчас же произошел намеренный вброс информации. «Россия ждет от Беларуси сдачи реальных элементов суверенитета», – полагает политолог. По его мнению, как вариант речь может идти о согласии на размещение российской военной базы на территории Беларуси.
Эксперты единодушны в том, что Александр Лукашенко оказался в незавидном положении. Не зря же он сообщил журналистам, что вынужден был извиняться перед Владимиром Путиным за свои резкие высказывания по цене на газ. В то же время его положение не безнадежно. У Беларуси сейчас неплохие отношения с Западом, и есть шансы, что в случае разрыва отношений с Россией при действительном посягательстве на суверенитет Беларуси оттуда можно будет получить какую-то помощь. Напомним, что во вторник Лукашенко встречался с послом Германии в Беларуси и намекал на то, что он готов почти на все, но у него тоже есть некоторые просьбы к Германии и ЕС.
Более того, экономисты считают, что сейчас очень удачный момент для того, чтобы выйти из интеграционных образований с Россией, если уж она не желает больше дотировать это участие, и сделать ставку на собственные силы. «Беларусь должна сделать сильный ход и объявить мораторий на участие в ЕАЭС, чтобы начать по-другому выстраивать отношения с Россией», – считает Ярослав Романчук. В это же время, по его мнению, нужно начать внутренние экономические реформы, чтобы стать удобным партнером для европейского и российского бизнеса. Создание условий для притока в страну инвестиций может спасти Беларусь от такой ненадежной интеграции, убежден экономист.
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Минск может ответить интеграционным демаршем.
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