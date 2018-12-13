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Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь на 1 млн рублей

14.12.2018 15:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз будет сформирован на 1 миллион рублей. Это будет уже четвёртая поставка в пострадавшую от военных действий республику.

Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь на 1 млн рублей

На Ближний Восток отправится техника: два самосвала и автобус МАЗ. А также жизненно необходимые вещи: одежда, обувь, продукты питания и медикаменты. Обеспечить доставку груза поручено Министерству чрезвычайных ситуаций и Министерству транспорта.

Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь на 1 млн рублей

Известно, что контейнеры будут доставлены морским путем. После – груз распределят по регионам страны.

Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь на 1 млн рублей

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
По сложившейся практике в состав груза входят товары первой необходимости, то, что реально нужно людям в Сирии здесь и сейчас.

Республика Беларусь в мире неизвестна как страна-донор в вопросах гуманитарного сотрудничества. МЧС Беларуси провело более 60 успешных операций, и это будет очередная миссия, которая, разумеется, будет выполнена.

Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь на 1 млн рублей

Белорусская сторона регулярно оказывает поддержку Сирии. Кроме того, ребята из этой страны проходят оздоровление в наших санаториях.
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз будет сформирован на 1 миллион рублей. Это будет...
 
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