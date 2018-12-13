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Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь на 1 млн рублей
Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз будет сформирован на 1 миллион рублей. Это будет уже четвёртая поставка в пострадавшую от военных действий республику.
На Ближний Восток отправится техника: два самосвала и автобус МАЗ. А также жизненно необходимые вещи: одежда, обувь, продукты питания и медикаменты. Обеспечить доставку груза поручено Министерству чрезвычайных ситуаций и Министерству транспорта.
Известно, что контейнеры будут доставлены морским путем. После – груз распределят по регионам страны.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Республика Беларусь в мире неизвестна как страна-донор в вопросах гуманитарного сотрудничества. МЧС Беларуси провело более 60 успешных операций, и это будет очередная миссия, которая, разумеется, будет выполнена.
Белорусская сторона регулярно оказывает поддержку Сирии. Кроме того, ребята из этой страны
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Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз будет сформирован на 1 миллион рублей. Это будет...
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