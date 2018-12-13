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Взрыв прогремел в жилом доме в Киевской области

14.12.2018 15:11 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. ЧП произошло в городе Фастове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв прогремел в жилом доме в Киевской области

В результате инцидента обрушилось три этажа. По предварительным данным причиной ЧП стал взрыв бытового газа. На месте работают бригады экстренных служб.

Взрыв прогремел в жилом доме в Киевской области

Жильцов дома эвакуировали. На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем. Специалисты разбирают завалы. К поискам вероятных пострадавших привлечены кинологи.
 
 
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Новости Украины. ЧП произошло в городе Фастове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента обрушилось три этажа. По предварительным...
 
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