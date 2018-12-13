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Союзное государство, ВТО и визы: о чем журналисты спрашивают Лукашенко

14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко третий час отвечает на вопросы российских журналистов. Отдельно он сказал о спорных моментах в отношениях Минска и Москвы, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

За время встречи с российскими СМИ Лукашенко успел ответить на десяток вопросов. Основная тема – белорусско-российское сотрудничество. Журналистов интересует будущее Союзного государства. Ведь идей много, а вот до их реализации дело часто не доходит.

Белорусский лидер заявил, что будущее у союза Беларуси и России есть, его залог – реализация всех достигнутых договоренностей. Пока с этим есть вопросы. К примеру, Лукашенко затронул тему цены на газ. Именно она во многом формирует себестоимость производимых в стране товаров. Пока нет ясности по ценам на топливо, будут возникать споры и не будет равных условий торговли в союзе.

«Слушайте, ну что мы деремся. Ну ладно, вы не продадите нам пять миллиардов дополнительно кубов газа. Куда вы денете природный газ? При том бешеном темпе, когда уходят от традиционных углеводородов. И вы не забывайте: многие месторождения нефти и газа осваивались совсем недавно белорусами, россиянами, украинцами вместе. Мы не просим: дайте нам половину цены от вашей цены на газ. Нет. У вас сегодня 70, должно быть у всех 70, завтра 200 – 200 должно быть у всех», – сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент попросил журналистов не раздувать из его слов скандал. Все эти вопросы решаемы. Беларусь продолжит интеграцию как в Союзном государстве, так и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, именно такие интеграции дают возможность странам, в том числе и Беларуси, выстоять в условиях нестабильного мира.

Журналисты поинтересовались у Лукашенко, почему Беларусь до сих пор не во Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению белорусского лидера, там сложилась сложная ситуация как раз после прихода Трампа к американской власти.

«Слушайте, вокруг идут – это прозвучало в СМИ - торговые войны. Трамп вообще все перевернул: разворошил этот муравейник. ВТО перевернуто. Кстати, вы члены ВТО? Члены. А кто в ЕврАзЭС не член ВТО? Только Беларусь. Уже хомут одели на нас и тянут туда. Сейчас мне проще. И вдруг к власти приходит Дональд. И крест поставил на этом ВТО», – отметил он.

Спросили его и о взаимном признании белорусских и российских виз. Президент заявил, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, все пожелания российской и белорусской сторон учтены. А это значит, что в ближайшие месяцы иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы – достаточно будет одной.

Встреча с президентом продолжается. В ней принимают участие порядка 80 представителей российских региональных СМИ.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси третий час отвечает на вопросы российских журналистов. Отдельно он сказал о спорных моментах в отношениях Минска и Москвы.
 
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