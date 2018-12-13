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Лукашенко высказался на тему российской авиабазы в Беларуси

14.12.2018 15:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Лукашенко высказался на тему российской авиабазы в Беларуси
БЕЛТА

Глава государства отметил, что в рамках Союзного государства у Беларуси и России существует высокий уровень интеграции, в том числе в военной области. 

«В ОДКБ такого нет. У нас здесь зона ответственности ОДКБ в западном направлении. У нас разработан план на случай обострения отношений с НАТО или, не дай бог, конфликта или войны. В ОДКБ с другими государствами этого нет. У нас очень глубокая интеграция, вплоть до военной», - слова президента приводит БЕЛТА.

«Правда, испохабили все этой базой. Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем? 3-4 минуты - время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета - взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход - вот, мы базу тут разместим». 

Глава государства отметил, что в Беларуси есть несколько баз ВВС.

«На любую базу завтра сажайте 10-20-30 самолетов. Пользуйтесь». 

Лукашенко высказался на тему российской авиабазы в Беларуси
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Президент Беларуси считает непродуманным пиаровским ходом поднимавшийся некоторое время назад вопрос о возможности создания в Беларуси российской авиабазы.
 
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