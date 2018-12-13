Украина заблокировала поставки удобрений из Беларуси





Украинские таможенники с 7 декабря 2018 года требуют импортеров уплатить пошлину 42,96% при ввозе белорусских азотных и комплексных удобрений.

В настоящее время на приграничных станциях переадресации остановлено около 60 вагонов компании «БНХ Украина», более 20 вагонов компании «Санагро», 2 вагона компании «Агророзквіт», вероятно, и других операторов. Среди импортируемых товаров – комплексные удобрения, КАС и прочие удобрения, пишет агентство «Инфоиндустрия» .

Ожидается, что за несколько дней будут заблокированы уже до 200 вагонов с белорусскими удобрениями на станциях Сарны, Коростень, Сновск и других.

Остановлены все партии удобрений, несмотря на то, что большая часть товара — NPK с низким содержанием азота белорусского производства. Кроме требования уплаты пошлины, образцы со всех партий товара подлежат сдаче на анализ на предмет содержания азота.

Требование Гостаможни заключается в уплате антидемпинговой пошлины импортером, не зависимо от страны происхождения. Таможенники ссылаются на некое письмо из управления, которые не предъявляется.

Напомним, с 28 марта 2018 года на азотные, комплексные (NPK) удобрения, аммофос и прочие NP-удобрения, в которых содержится не менее 28% аммонийного и нитратного азота, происхождением из России либо не имеющие сертификата происхождения, была введена антидемпинговая пошлина 42,96%. Пошлина не распространяется на продукцию, произведенную в других странах в том числе в Беларуси.

Есть сведения, что аналогичные проблемы начали испытывать и импортеры удобрений и из других стран, включая тех, кто завозит товар морским путем.

К слову, как пишет zautra.by , поставки азотных и смешанных удобрений из Беларуси на украинский рынок в течение девяти месяцев 2018 года заметно выросли. Отгрузки в Украину составили почти треть всего экспорта белорусских азотных удобрений (41,7 млн из 124,7 млн долларов), увеличившись на 41,3%. Поставки смешанных удобрений увеличились на 23,4%, в Украину было отправлена почти половина всех объемов – на 108,7 млн долларов из 215,7 млн долларов.