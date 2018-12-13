Специальное предложение при покупке флагманов Samsung в салонах МТС!





До конца декабря можно сэкономить до 450,00 руб. на покупке новейших флагманских смартфонов компании Samsung. Все, что для этого требуется, – назвать секретное слово при расчете в салоне связи МТС или получении заказа из интернет-магазина оператора.

Акция распространяется на все доступные в нашей сети флагманы Samsung 2018 года: Galaxy S9, Galaxy S9+ c 64 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, а также Galaxy Note 9 с 64 ГБ и 512 ГБ пространства. Чтобы воспользоваться скидкой, просто скажите «кэшбэк» консультанту в офисе МТС. При единовременной покупке размер скидки составит 450,00 руб., а если вы решите оформить понравившийся флагман Samsung в рассрочку – 270,00 руб.

Специальное предложение действует по 31 декабря 2018 года. Детали о нем вы можете узнать в наших салонах и по короткому номеру интернет-магазина: 210.

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