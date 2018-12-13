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Вчера в Дубровенском районном Доме культуры прошел благотворительный концерт

14.12.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Вчера в Дубровенском районном Доме культуры прошел благотворительный концерт

В четверг в Дубровно прошел благотворительный концерт в рамках республиканского благотворительного марафона «Все краски жизни для тебя».


Вчера в Дубровенском районном Доме культуры прошел благотворительный концерт

Его организаторы — Дубровенский районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского райисполкома, ГУК «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района» — 13 декабря объявили об официальном старте марафона в Дубровенском районе.


Вчера в Дубровенском районном Доме культуры прошел благотворительный концерт


Вчера в Дубровенском районном Доме культуры прошел благотворительный концерт

 

В этот день в районный Дом культуры спешили представители организаций и предприятий города, индивидуальные предприниматели, учителя, медики, работники милиции и РОЧС, неравнодушные дубровенцы.
С приветственным словом к присутствующим обратилась и.о. первого секретаря Дубровенского РК ОО «БРСМ» Виктория Храмцова:


Вчера в Дубровенском районном Доме культуры прошел благотворительный концерт

— Волонтерское движение «Доброе Сердце» — это одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Для каждого человека в жизни наступает определенный момент, когда у него появляется желание помогать людям. Это прекрасно, что мы оказываем помощь тем, кому она необходима. Главная цель сегодняшнего мероприятия — это сбор денежных средств в поддержку людей, находящихся в Осинторфской больнице сестринского ухода. Доброта меняет мир. Помогая друг другу, мы получаем душевное удовлетворение от того, что вложили в это хоть маленькую частичку себя. Если у человека есть желание помогать людям, то независимо от того, где он работает и чем занимается, он это будет делать. Спасибо за ваше присутствие, добрые сердца и поддержку.


Вчера в Дубровенском районном Доме культуры прошел благотворительный концерт


Вчера в Дубровенском районном Доме культуры прошел благотворительный концерт


Вчера в Дубровенском районном Доме культуры прошел благотворительный концерт

В Дубровенском районе благотворительный концерт в рамках республиканского благотворительного марафона «Все краски жизни для тебя» прошел впервые.


Вчера в Дубровенском районном Доме культуры прошел благотворительный концерт

—Мы одна большая семья, которая готова творить и делать хорошие поступки. И сегодняшний концерт тому подтверждение. Мы все впервые стали участниками в таком большом благотворительном мероприятии, и думаю, что он не последний для дубровенцев. Всем участникам концерта очень приятно, что смогли внести вклад в это очень важное дело. Участвуя в благотворительности, сам получаешь большое внутреннее удовлетворение. Очень символично, что старт марафона связан с музыкой. Ведь музыка будет жить вечно и вдохновлять людей на хорошие дела и поступки, — дополнил Владимир Бабичев, директор ГУК «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района».


Вчера в Дубровенском районном Доме культуры прошел благотворительный концерт

Все деньги от проданных на концерт билетов направлены на укрепление материально-технической базы Осинторфской больницы сестринского ухода Дубровенского района, где в настоящее время находятся 17 одиноких пожилых граждан, а также инвалиды 1 и 2 группы.
Чтобы помочь этим людям, на сцену Дома культуры вышли артисты народной студии эстрадной песни «Лира», театр песни «Спатканне», ансамбль барабанщиц «Ритм», вокальная группа «Селяви», хореографический коллектив «Микс», театр моды «Шанс», театр детской песни «Веснушки», хореографический коллектив «Элит», Евгения Скидан и другие.
Волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» в фойе Дома культуры развернули интерактивные площадки, где перед стартом творческой программы работала фотозона.
Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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В четверг в Дубровно прошел благотворительный концерт в рамках республиканского благотворительного марафона «Все краски жизни для тебя». Его организаторы —
 
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