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«Беларусь никогда не будет в России». Восемь лучших цитат Лукашенко со встречи с российскими СМИ

14.12.2018 15:59 — Разное | KYKY  
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Александр Лукашенко встретился с представителями российских СМИ. Пресс-конференция продлилась четыре часа, за которые президент в привычной ему манере сказал немало фраз, которые ещё долго будут цитировать. KYKY выбрал десятку самого интересного.

О заявлении Медведева

13 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев практически чёрным по белому сказал, что если Беларусь хочет денег, то должна объединиться с Россией. Александр Лукашенко, как пишет Sputnik, таким высказываниям не рад: «Может быть, мы и к этому придем… но надо идти». Президент добавил, что надо постепенно интегрироваться, а Россия остаётся стратегическим партнёром и союзником Беларуси: «Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во имя единения наших народов. Не могу пойти на закулисные махинации, всё должно быть честно и открыто. Вчера вечером получил информацию, что правительство России понимает, что нужно идти шаг за шагом в вопросах интеграции. Мы готовы с завтрашнего дня начинать эту работу по интеграции, о которой Беларусь говорит уже не первый год».

При этом Лукашенко отметил, что Беларусь в состав России не войдёт: «Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию − этого не будет никогда». Он подчеркнул, что для Беларуси святое − это суверенитет: «Это относительная независимость. Абсолютно независимых государств нет. И Россия не настолько независима, но суверенна», − пишет interfax.by.

О цензуре (в контексте отмены концерта IC3PEAK)

«Я категорический противник того, чтобы закрывать кому-то рот. Никому рот закрыть нельзя, как только начинаешь закрывать, сразу это все обрастает как снежный ком. <...> Сегодня невозможно никого закрыть, половина населения сидит в интернете, тыкают − начиная с пятиклассников и до пенсионеров». Лукашенко припомнил китайскую пословицу: «Смотри на вещи с темной стороны, а если есть, то натирай темную, пока не заблестит». (Возможно, он оговорился и хотел сказать: «Всегда смотри на вещи со светлой стороны, а если таковых нет − натирай темные, пока не заблестят»)

Про сок без сахара

В этом году в Беларуси очень большой урожай яблок. Из тех, которые вырастили в президентском саду, для российских журналистов сделали сок. Лукашенко предложил им выпить его: «А что вы не пьете сок? Он без сахара. Я специально распорядился вам его поставить».

Про Украину

«Я Путину сказал: мы скоро будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло, а не эти отморозки-нацмены. <...> Ни Меркель, ни этот парень − Макрон, а мы втроем должны за стол сесть». По словам Лукашенко, он уже предлагал контроль Беларусью границы между Украиной и Россией, но это не понравилось Порошенко: «Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению… Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский».

Про письмо Брижит Бардо

В конце ноября французская актриса, легенда кино 20 века Брижит Бардо написала письмо Лукашенко, где просила его заняться проблемой бездомных животных. Беларуские зоозащитники потом рассказывали, что их после новостей о письме пригласили в парламент.

Лукашенко высказался про это: «Мне эта тема знакома, Брижит Бардо прислала письмо. Готовим ей ответ. Брижит Бардо − величина, мало того − очень важную тему подняла. <...> Когда здоровые животные брошены, и их усыпляют − это безобразие. Но безобразие наше с вами. Я, как деревенский человек, знаю, откуда появляются бездомные кошки и собаки − это от нас, это мы их выбрасываем на улицу. Поэтому мы будем вечно бороться с этой проблемой, пока сами мозги в руки не возьмем».

Про смертную казнь

«Как бы я не считал, но у нас прошел референдум. Поэтому удивить вас я не смогу, отменить смертную казнь не могу. Это вопрос для народа».

Про Россию, которая хочет нас разрушить

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. <...> Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны. <...> Нам говорят – манёвр (речь про налоговый маневр) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят – мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации».

Про то, кому надо ставить памятник

Президент рассказал, как ему пришлось дать разрешение на усыпление своей самой любимой собаки − овчарки: «Но потом, когда узнал, как мучаются при усыплении животные, перестал давать разрешение на усыпление. Две последние собаки умерли своей смертью. У меня три кота живут и две собаки, больше не могу завести, потому что они дерутся между собой». Лукашенко сказал, что очень трепетно относится к животным, особенно к телятам: «Кому памятник в Беларуси надо поставить, так это корове».

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Теги: Новости
 
 
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Александр Лукашенко встретился с представителями российских СМИ. Пресс-конференция продлилась четыре часа, за которые президент в привычной ему манере сказал...
 
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