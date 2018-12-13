На сайте МЧС появился раздел «#Лайфхаки». Там рассказали, как отмечать Новый год

МЧС не отстаёт от трендов − на сайте открыли раздел « #Лайфхаки », где беларусам рассказывают о правилах безопасности, пишет БелТА. Смотрим, что спасатели советуют нам делать на Новый год, чтобы не остаться без квартиры, денег и друзей.

В ведомстве рассказали: «Формат нового раздела точно не даст заскучать: здесь мы будем общаться с читателем, как с другом, будто рассказывая увлекательную историю. Доступна и яркая инфографика с известным персонажем от МЧС − Противопожарным Котом». Сейчас готово уже пять лайфхаков: «Как встретить Новый год и не пожалеть об этом», «Согреться и не сгореть», «Пожар в квартире», «Разбился градусник», а также «Заблудился в лесу».

Новый год

Как пишут на сайте, «время чудес с уютом свечей, волшебными переливами гирлянд, искрящимися бенгальскими огнями и грохотом салюта может принести не только счастливые моменты, но и печальные последствия – травмы (в том числе и психологические), просмотр «Иронии судьбы, или С лёгким паром!» в больнице». А вот так нам советуют подготовиться к празднику и отметить его.

Что делать с ёлкой

Поставить ёлку − задача не самая простая: «Вот от кого не ждешь подвоха, так от нее – тихой, пушистой, приносящей только позитивные эмоции и долгожданные сувениры». Спасатели советуют поставить ёлку в угол: «Еще натуральная красавица не откажется от места, удаленного от отопительных приборов – обогревателей, радиаторов, Samsung Galaxy Note 7». Что касается украшений, то МЧС советует использовать пластик вместо стекла (экологи не скажут вам спасибо). «Важная вещь: нельзя преображать деревце ватой, бумажными игрушками и снежинками – мало ли, ваш бенгальский огонек вдруг решит приземлиться на легковоспламеняющихся побрякушках», − пишут на сайте.

Также спасателя просят отдельно позаботиться о гирлянде − хорошо проверить её изоляцию и лампочки, которые должны быть не разбитые и работать без перебоев. «У безопасной гирлянды должна быть инструкция на русском или белруском языке и официальное заводское прошлое», − советуют нам.

Как отмечать праздник

«К празднику мы подготовились с соблюдением безопасности и предновогодней диеты – теперь нужно его отметить так, чтобы ни у вас, ни у вашей квартиры не было последствий», − пишут спасатели. Для начала нам решили «открыть секрет» − Новый год можно отметить и без алкоголя: «Действительно незабываемо, ведь, возможно, это будет ваш первый праздник без употребления спиртных напитков. Дурманящее зелье зачастую является причиной тех «подвигов», о которых мы жалеем утром – и это только в лучшем случае».

МЧС напоминает, что под алкоголем человек теряет чувство контроля, концентрацию и способность адекватно мыслить: «В общем, злоупотреблять не рекомендуем – и шутка «после праздников ощущается тяжесть в голове и невероятная лёгкость в кошельке» окажется не про вас».

Про салюты и петарды

Спасатели говорят, что бесполезно запрещать салюты: «Но чтобы ваша квартира сама не превратилась в фейерверк, не принесла лишних «подарков» вашим соседям, а запуск не был, так сказать, пальцем в небо в прямом смысле, предлагаем почитать важные правила при их использовании». Из очевидного − не устраивать салют дома и на балконе. Нужно запускать файер-шоу вдали от домов, а устанавливать фейерверки можно только на твёрдую ровную поверхность.

«Третье – нельзя забывать о своей норковой шубе. Салют поджигайте на расстоянии вытянутой руки. Зевак, если они дорожат своей одеждой, а может, даже здоровьем, расположите на расстоянии не менее 10 метров от эпицентра событий (а лучше почитайте о безопасном расстоянии в инструкции). Спешим расстроить, но ее нужно почитать. К каждому виду пиротехники, как и к девушке, нужен свой подход», − заключили на сайте.