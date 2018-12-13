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До -6°С будет в Беларуси 15 декабря
14.12.2018 16:15 — Разное | Аргументы и факты
На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит нуль - минус 6 градусов.
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Фото из открытых источников Облачно, местами небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 15 декабря,...
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