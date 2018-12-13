Что сказал Александр Лукашенко на встрече с российским медийным сообществом

О белорусско-российской повестке дня

«Мы давно планировали эту встречу. Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но, увы, вопросы пока, к сожалению, остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы еще вам будут обеспечены».

О претензиях о многомиллиардной поддержке со стороны России

«Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха».

О мире между славянами

«Беларусь сделает все, что от нее зависит, чтобы восстановить мир и согласие между славянами. Это нелегко, но даже если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим. Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, на территории основных славянских государств, был мир», - заявил белорусский лидер.

О цензуре

«Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого. Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже - это во вред».

О взаимном признании виз с Россией

«Думаю, тут проблем не будет. Просто этот документ (соглашение о взаимном признании виз с Россией – Прим.) пока не прошел внутригосударственные процедуры в Беларуси».

О переговорах с Путиным

«Самый главный вопрос, который мы должны решать, - вопрос экономический - налогового маневра».

Встреча лидеров двух государств должна состояться до конца текущего года.

О суверенитете

«Для нас, запомните, святое - это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы (Россия. - Прим.) тоже не настолько независимы, но суверенны. Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России».

О решении конфликта в Украине

«Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе. Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и лучше, чем даже руководство России. Я знаю, что происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то... Но дети чего гибнут, они в чем виноваты? Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли - славянам - воевать здесь. Мы же на одно лицо, мы одни и те же люди. И я знаю украинцев. Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада (Украины. - Прим.) приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит».

Президент отметил, что без участия США никакая Европа, Меркель или Макрон проблему не решат.

«Но мы втроем (Россия, Украина и Беларусь. - Прим.) решить можем. Как это сделать? Надо сесть и подумать, но для этого надо отказаться от нападок. Может где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить на этом этапе. Слушайте, немцам же простили - 30 миллионов погибли - почти забыли. Слава богу, этого еще в наших отношениях нет. Так давайте делать шаги в этом направлении».

О войне с памятниками в соседних странах

«Когда я вижу отбойные молотки, когда они голову отрывают какому-то нашему полководцу - это полный идиотизм».

Глава государства отметил, что в Беларуси сохранили военные памятники, ухаживают за ними. В стране оберегают все мемориалы, установленные в знак памяти о Великой Отечественной войне.

«Это должна быть международной тенденцией - относиться хорошо к памятникам, к погибшим».

Об отмене смертной казни

Президент напомнил, что в Беларуси состоялся референдум, на котором большинство граждан высказалось против отмены смертной казни.

«У нас прошел референдум. Отменить смертную казнь не могу».

О российской авиабазе

Глава государства отметил, что в рамках Союзного государства у Беларуси и России существует высокий уровень интеграции, в том числе в военной области.

«В ОДКБ такого нет. У нас здесь зона ответственности ОДКБ в западном направлении. У нас разработан план на случай обострения отношений с НАТО или, не дай бог, конфликта или войны. В ОДКБ с другими государствами этого нет. У нас очень глубокая интеграция, вплоть до военной».

«Правда, испохабили все этой базой. Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем? 3-4 минуты - время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета - взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход - вот, мы базу тут разместим».

По материалам БЕЛТА