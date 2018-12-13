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Белорусские биатлонисты выступают в спринте. Онлайн
Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине продолжится мужским спринтом на 10 километров.
Белорусскую команду сегодня представят Владимир Чепелин (№ 49), Роман Елетнов (№ 51), Антон Смольский (№ 97), Сергей Бочарников (№ 108).
Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Юлиан Эберхард (№ 1), Тарьей Бё (№ 8), Симон Дестье (№ 9), Симон Эдер (№ 15), Йоханнес Бё (№ 21), Симон Шемпп (№ 23), Яков Фак (№ 24), Бенедикт Долль (№ 31), Александр Логинов (№ 34), Мартен Фуркад (№ 44), Себастьян Самуэльссон (№ 53), Лукас Хофер (№ 54).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине продолжится мужским спринтом на 10 километров.
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