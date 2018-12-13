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Суперколония пингвинов оставалась незамеченной три тысячи лет

14.12.2018 16:13 — Разное | Tut.by  
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Американские исследователи обнаружили крупную колонию пингвинов Адели на островах Дангер в Антарктиде с помощью спутниковых фотографий. Ученые полагают, что возраст колонии составляет около 3 тысяч лет. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает ТАСС.


Изображение: Michael Polito / Louisiana State University

По словам ученых, они обратили внимание в первую очередь не на самих птиц, а на большое пятно необычного цвета на скалах острова, которое оказалось пингвиньим гуано (остатками разложившегося помета). Оно имеет необычный розовый цвет из-за диеты пингвинов, которые питаются в основном крилем. Радиоуглеродный анализ гуано показал, что возраст колонии составляет около 3 тысяч лет. Открытие было совершено в 2017 году, но теперь специалисты обнародовали детали исследования.

Численность обнаруженной колонии пингвинов составляет, по оценкам ученых, 1,5 миллиона особей, то есть больше, чем вся популяция пингвинов Антарктического полуострова вместе взятая. При этом, согласно предположениям, раньше она была еще крупнее. «Хоть популяция пингвинов Адели и является многочисленной, в прошлом она была еще больше, — рассказала эколог из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук Хезер Линч. — Мы полагаем, что своего пика популяция этих пингвинов достигла в конце 1990-х, но с тех пор она медленно и неуклонно падает».

Сейчас численность птиц падает в связи с глобальным потеплением. Рацион пингвинов сильно зависит от количества льда, которое в данный момент сокращается на фоне изменения климата.

 
 
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Ученые обратили внимание в первую очередь не на самих птиц, а на большое пятно необычного цвета на скалах острова, которое оказалось пингвиньим гуано.
 
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