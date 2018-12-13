Составлен список лучших двигателей автомобилей 2019 модельного года по версии WardsAuto

Оглашены результаты известного за океаном ежегодного и уже 25-го по счету конкурса Wards 10 Best Engines, проводимого экспертами авторитетного американского издания WardsAuto .





Всего эксперты WardsAuto на протяжении двух месяцев оценивали 34 силовые установки — кроме моделей с традиционными ДВС на испытаниях побывали гибриды, электрокары и машины с водородными топливными элементами. Впервые за всю историю проведения конкурса сразу трех наград удостоились двигатели, устанавливаемые на пикапы.





Среди них — 420-сильный V8 объемом 6,2 л от нового Chevrolet Silverado , оснащенный системой отключения любого количества цилиндров, дизельный трехлитровый V6 Power Stroke (250 сил), который устанавливается на пикап F-150 и бензиновый атмосферный V6 3.6 Pentastar (305 сил) под капотом нового Ram 1500. К слову, в последнем случае ДВС работает в комбинации с 48-вольтовым «мягким гибридом», включающим стартер-генератор с ременным приводом.





Остальные моторы-победители — это трехлитровая турбо-«шестерка» B58 от нового BMW X5 (340 лошадиных сил), пятилитровый V8 DOHC (460 сил), известный по Ford Mustang GT, двухлитровая «четверка» VC-Turbo (268 «лошадок») на Infiniti QX50 , 212-сильная гибридная установка Honda Accord на основе двухлитрового мотора iVTEC, работающего по циклу Аткинсона, 178-сильный «гибрид» в составе рядной «четверки» 2.0 семейства Dynamic Force и двух электродвигателей на Lexus UX 250h , агрегат на водородных топливных элементах для питания 163-сильного электромотора кроссовера Hyundai Nexo и, наконец, 201-сильный электромотор «паркетника» Hyundai Kona Electric .

Оценки экспертов редакции WardsAuto основывались на таких критериях, как мощность, крутящий момент, новейшие технические решения, топливная экономичность и шумовые характеристики. По условиям конкурса стоимость участвующих автомобилей не должна превышать 64 тыс. долларов.