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Составлен список лучших двигателей автомобилей 2019 модельного года по версии WardsAuto
Оглашены результаты известного за океаном ежегодного и уже 25-го по счету конкурса Wards 10 Best Engines, проводимого экспертами авторитетного американского издания
Всего эксперты WardsAuto на протяжении двух месяцев оценивали 34 силовые установки — кроме моделей с традиционными ДВС на испытаниях побывали гибриды, электрокары и машины с водородными топливными элементами. Впервые за всю историю проведения конкурса сразу трех наград удостоились двигатели, устанавливаемые на пикапы.
Среди них — 420-сильный V8 объемом 6,2 л от нового
Остальные моторы-победители — это трехлитровая турбо-«шестерка» B58 от нового
Оценки экспертов редакции WardsAuto основывались на таких критериях, как мощность, крутящий момент, новейшие технические решения, топливная экономичность и шумовые характеристики. По условиям конкурса стоимость участвующих автомобилей не должна превышать 64 тыс. долларов.
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Оглашены результаты известного за океаном ежегодного и уже 25-го по счету конкурса Wards 10 Best Engines, проводимого экспертами авторитетного американского издания WardsAuto
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