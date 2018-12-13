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Новый год с новым автомобилем или 7 причин покупки Emgrand 7

14.12.2018 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новый год стремительно приближается. Буквально две недели - и мы перешагнем в 2019-й. Ну а теперь как раз самое время позаботиться о подарках! И сегодня мы вместе с официальным дилером Geely ООО «БелАВТОномия» назовем для вас 7 причин в пользу покупки нового автомобиля Emgrand 7.

Новый год с новым автомобилем или 7 причин покупки Emgrand 7

Месяц назад мы уже размещали обзор обновленного Geely Emgrand 7 с уютным и удобным салоном, а также объемным багажным отделением вместимостью 680 л. Среди автомобилей своего класса Emgrand 7 является самым большим и просторным. Он представлен в следующих комплектациях: Standard и Comfort с 1,5-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач, Comfort с мотором 1,8 («механика» или вариатор) и версия Luxury, которая предлагается только в сочетании с 1,8-литровым мотором и вариатором.

1 причина: автомобиль - новинка

Рестайлинговая версия представляет собой по сути новый автомобиль. Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями, решетка радиатора с хромированной отделкой и передний бампер спортивного дизайна с крупной прорезью нижнего воздухозаборника придают Geely Emgrand 7 современный, стильный, и даже спортивный вид.

Новый год с новым автомобилем или 7 причин покупки Emgrand 7

2 причина: привлекательный дизайн и качественная отделка материалов

Эргономичный дизайн и качественная отделка салона делает внутренне убранство седана достойным высшего класса. Сиденья и руль обтянуты кожей, что обеспечивают комфорт в любое время года, при этом легко поддаваясь чистке и уборке. А пластиковые элементы салона не издают характерного запаха и не создают впечатления дешевизны. Также в базовой комплектации присутствует цветной LCD дисплей.

Новый год с новым автомобилем или 7 причин покупки Emgrand 7

3 причина: просторный и удобный салон, а также огромный багажник

Уже в базовой комплектации автомобиль оборудован подлокотниками. И они присутствуют не только у водителя, но и у всех пассажиров. Задний диван по праву называется именно "диваном": благодаря форме и размеру, сидеть в нем не менее удобно, чем дома перед камином. А в багажник объемом 680 литров вмещается все, что нужно даже для дальних поездок.

Новый год с новым автомобилем или 7 причин покупки Emgrand 7

4 причина: богатое базовое оснащение

За 23 000 белорусских рублей вы получите: климат-контроль, обогрев передних сидений, задний парктроник, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой start/stop, подогрев лобового стекла, бортовой компьютер, аудиосистему с USB и AUX, легкосплавные диски R16 и другие полезные опции, позволяющие максимально облегчить процесс вождения и сделать безопасной и комфортной каждую поездку на Emgrand 7.

Новый год с новым автомобилем или 7 причин покупки Emgrand 7

5 причина: безопасность

Совместная работа с инженерами по безопасности концерна Volvo уже говорит о высокой безопасности автомобиля. Из основных элементов можно выделить антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости (ESC), систему контроля давления в шинах (TMPS), наличие подушек безопасности, а также дисковые передние и задние тормоза.

Новый год с новым автомобилем или 7 причин покупки Emgrand 7

6 причина: увеличенная гарантия

Теперь на двигатель и механическую коробку передач срок гарантии установлен 4 года или 150.000 километров (в зависимости от того, что наступит ранее). Довольно серьезные цифры для автомобиля, которые внушают доверие.

Новый год с новым автомобилем или 7 причин покупки Emgrand 7

7 причина: финансовая программа

Это, наверное, самая «вкусная» причина! Где еще вы найдете кредит на автомобиль от 1,9% годовых, притом в белорусских рублях? Первоначальный взнос начинается от 10%, а максимальный срок кредитования составляет 7 лет. Конечно, более подробно мы рекомендуем обсуждать условия и подбирать удобный для себя вариант у специалистов салона.

Новый год с новым автомобилем или 7 причин покупки Emgrand 7

Также при покупке автомобиля в кредит действуют специальные выгодные условия:

  • возможность оформления автокредита без справки о доходах
  • возможность рассмотрения совокупного дохода семьи
  • досрочное погашение кредита без штрафа и комиссии
  • оформление АВТОКАСКО не требуется

Подарки к Новому году

Вы еще думаете, покупать или нет? Тогда приведем финальный аргумент. До 31 декабря 2018 года действует акция: при покупке автомобилей Geely 7 серии с объемом двигателя 1,8 л каждый получит сертификат на 200 белорусских рублей для покупки зимних шин!

 
 
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Новый год стремительно приближается. Буквально две недели - и мы перешагнем в 2019-й. Ну а теперь как раз самое время позаботиться о подарках! И сегодня мы вместе с...
 
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