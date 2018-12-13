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Новый год с новым автомобилем или 7 причин покупки Emgrand 7
14.12.2018 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Новый год стремительно приближается. Буквально две недели - и мы перешагнем в 2019-й. Ну а теперь как раз самое время позаботиться о подарках! И сегодня мы вместе с официальным дилером Geely
Месяц назад мы уже
1 причина: автомобиль - новинка
Рестайлинговая версия представляет собой по сути новый автомобиль. Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями, решетка радиатора с хромированной отделкой и передний бампер спортивного дизайна с крупной прорезью нижнего воздухозаборника придают Geely Emgrand 7 современный, стильный, и даже спортивный вид.
2 причина: привлекательный дизайн и качественная отделка материалов
Эргономичный дизайн и качественная отделка салона делает внутренне убранство седана достойным высшего класса. Сиденья и руль обтянуты кожей, что обеспечивают комфорт в любое время года, при этом легко поддаваясь чистке и уборке. А пластиковые элементы салона не издают характерного запаха и не создают впечатления дешевизны. Также в базовой комплектации присутствует цветной LCD дисплей.
3 причина: просторный и удобный салон, а также огромный багажник
Уже в базовой комплектации автомобиль оборудован подлокотниками. И они присутствуют не только у водителя, но и у всех пассажиров. Задний диван по праву называется именно "диваном": благодаря форме и размеру, сидеть в нем не менее удобно, чем дома перед камином. А в багажник объемом 680 литров вмещается все, что нужно даже для дальних поездок.
4 причина: богатое базовое оснащение
За 23 000 белорусских рублей вы получите: климат-контроль, обогрев передних сидений, задний парктроник, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой start/stop, подогрев лобового стекла, бортовой компьютер, аудиосистему с USB и AUX, легкосплавные диски R16 и другие полезные опции, позволяющие максимально облегчить процесс вождения и сделать безопасной и комфортной каждую поездку на Emgrand 7.
5 причина: безопасность
Совместная работа с инженерами по безопасности концерна Volvo уже говорит о высокой безопасности автомобиля. Из основных элементов можно выделить антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости (ESC), систему контроля давления в шинах (TMPS), наличие подушек безопасности, а также дисковые передние и задние тормоза.
6 причина: увеличенная гарантия
Теперь на двигатель и механическую коробку передач срок гарантии установлен 4 года или 150.000 километров (в зависимости от того, что наступит ранее). Довольно серьезные цифры для автомобиля, которые внушают доверие.
7 причина: финансовая программа
Это, наверное, самая «вкусная» причина! Где еще вы найдете кредит на автомобиль от 1,9% годовых, притом в белорусских рублях? Первоначальный взнос начинается от 10%, а максимальный срок кредитования составляет 7 лет. Конечно, более подробно мы рекомендуем обсуждать условия и подбирать удобный для себя вариант у специалистов салона.
Также при покупке автомобиля в кредит действуют специальные выгодные условия:
Подарки к Новому году
Вы еще думаете, покупать или нет? Тогда приведем финальный аргумент. До 31 декабря 2018 года действует акция: при покупке автомобилей Geely 7 серии с объемом двигателя 1,8 л каждый получит сертификат на 200 белорусских рублей для покупки зимних шин!
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Новый год стремительно приближается. Буквально две недели - и мы перешагнем в 2019-й. Ну а теперь как раз самое время позаботиться о подарках! И сегодня мы вместе с...
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