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Такой красоты еще не было. Что думают жители о главной елке и украшении города?

14.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Самое время узнать, что думают горожане и гости райцентра о том как украшен город и главная елка. 

Такой красоты еще не было. Что думают жители о главной елке и украшении города?

Сергей Сергачёв:

Такой красоты еще не было. Что думают жители о главной елке и украшении города?

– Елка красивая, не поспоришь, единственное, игрушек немного не хватает.  Но вообще хочу сказать,  в этом году наша коммунальная служба сработала хорошо, город украшен замечательно. Среди организаций мне нравится, как в этом направлении работает «Амипак». Они каждый год ответственно и со вкусом подходят к украшению своей территории.

Диана Старовойтова:

Такой красоты еще не было. Что думают жители о главной елке и украшении города?

– Я каждый день хожу мимо елки в школу. В этом году она мне нравится больше, украшена как-то по-особенному. Да и сам город тоже готов к Новому году: все горит и сверкает. Дома мы тоже уже поставили елку, одним словом, везде праздничное настроение.

Анна Батан:

– Говорю искренне: такой красоты, как в этом году, еще не было. Я живу в городе 40 лет и с уверенностью могу сказать, что в этом году Буда-Кошелево украшен на загляденье. Спасибо тем людям, которые причастны к созданию праздничной атмосферы. Молодцы!

Валентина Захарченко:

Такой красоты еще не было. Что думают жители о главной елке и украшении города?

– Я приехала в районный центр из Широкого, и, могу сказать, город украшен красиво. В нашем населенном пункте люди тоже начинают потихоньку украшать свои дома, остается только надеяться, что в новогоднюю ночь погода будет соответствовать празднику.

Дмитрий Ткачев:

Такой красоты еще не было. Что думают жители о главной елке и украшении города?

– Мне кажется, елка в нынешнем году ничем не отличается от прошлогодней. В целом, город украшен неплохо, главное, что ощущается близость праздника. Только бы погода в новогоднюю ночь не подвела.

Борис Адашкевич:

Такой красоты еще не было. Что думают жители о главной елке и украшении города?

– Елка в этом году хорошая. Среди организаций хочу отметить начальную школу. Гирлянды, снежинки на окнах – коллектив учреждения в этом году постарался на славу. Красивую елку не первый год ставит и агросервис, который находится неподалеку от моего дома.

А что думаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях.

 

 
 
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Самое время узнать, что думают горожане и гости райцентра о том как украшен город и главная елка.  Сергей Сергачёв: – Елка красивая, не...
 
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