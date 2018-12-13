Такой красоты еще не было. Что думают жители о главной елке и украшении города?

Самое время узнать, что думают горожане и гости райцентра о том как украшен город и главная елка.





Сергей Сергачёв:





– Елка красивая, не поспоришь, единственное, игрушек немного не хватает. Но вообще хочу сказать, в этом году наша коммунальная служба сработала хорошо, город украшен замечательно. Среди организаций мне нравится, как в этом направлении работает «Амипак». Они каждый год ответственно и со вкусом подходят к украшению своей территории.

Диана Старовойтова:





– Я каждый день хожу мимо елки в школу. В этом году она мне нравится больше, украшена как-то по-особенному. Да и сам город тоже готов к Новому году: все горит и сверкает. Дома мы тоже уже поставили елку, одним словом, везде праздничное настроение.

Анна Батан:

– Говорю искренне: такой красоты, как в этом году, еще не было. Я живу в городе 40 лет и с уверенностью могу сказать, что в этом году Буда-Кошелево украшен на загляденье. Спасибо тем людям, которые причастны к созданию праздничной атмосферы. Молодцы!

Валентина Захарченко:





– Я приехала в районный центр из Широкого, и, могу сказать, город украшен красиво. В нашем населенном пункте люди тоже начинают потихоньку украшать свои дома, остается только надеяться, что в новогоднюю ночь погода будет соответствовать празднику.

Дмитрий Ткачев:





– Мне кажется, елка в нынешнем году ничем не отличается от прошлогодней. В целом, город украшен неплохо, главное, что ощущается близость праздника. Только бы погода в новогоднюю ночь не подвела.

Борис Адашкевич:





– Елка в этом году хорошая. Среди организаций хочу отметить начальную школу. Гирлянды, снежинки на окнах – коллектив учреждения в этом году постарался на славу. Красивую елку не первый год ставит и агросервис, который находится неподалеку от моего дома.

А что думаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях.