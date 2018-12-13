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«Всю жизнь мечтал играть именно в таком клубе». Новичок БАТЭ намерен дарить радость болельщикам

14.12.2018 16:27 — Разное | Tut.by  
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Новобранец БАТЭ Боян Дубайич в презентационном интервью корреспонденту пресс-службы «желто-синих» заявил о том, что постарается доставить болельщикам максимальное количество радостных мгновений.


Фото: fcbate.by

— Трудно описать эмоции, которые испытываю. Всю жизнь мечтал играть именно в таком клубе — топовом, стремящемся к решению максимальных задач в каждом турнире. С нетерпением жду дня, когда приступлю к тренировкам с новыми партнерами.

— Когда впервые узнал об интересе к себе со стороны БАТЭ?

— Какие-то слухи доносились и по окончании сезона-2017. Но тогда без конкретики. Тем не менее, я серьезно воспринял ту информацию. Чувствовал, что когда-то попаду в борисовскую команду. Относительно недавно начались переговоры — и к консенсусу пришли быстро.

— На сто процентов убежден в том, что сумеешь проявить себя? Или есть определенные опасения?
— Думаю, любой спортсмен верит в свои силы. Да, в БАТЭ совершенно другие давление, конкуренция. Но если бы не был готов к такому, этот трансфер не состоялся бы. Интересно испытать себя в подобных условиях, поработать со столь квалифицированными футболистами. Отличный вызов, на который я с радостью откликнулся.

— Вчерашний поединок с греческим ПАОКом добавил положительных эмоций?

— Смотрели игру вместе с Неманьей Милуновичем. И едва ли могли накануне предположить, что после первого тайма счет станет 3:0 в пользу БАТЭ. Ребята молодцы: действовали здорово, продемонстрировали характер, когда остались в меньшинстве. Было видно огромное желание пройти в следующий этап. Для этого команда приехала в Грецию заранее, плодотворно потрудилась. Такой профессиональный подход подкупает. Ну, а перспектива выступать в 1/16 финала Лиги Европы, конечно, греет.

— Как оценишь для себя завершившийся сезон?

— Первая половина сложилась не лучшим образом — восстанавливался после травмы. А ближе к концовке чемпионата набрал неплохие кондиции, много забивал. Старался помочь «Городее» подняться в таблице как можно выше. И в целом доволен тем, как провел год.

— «Сахарники» для БАТЭ непростой соперник, особенно в родных стенах.

— Логично, что многолетний чемпион является серьезнейшим раздражителем для любой команды на внутренней арене. Настрой запредельный — стремишься что-то доказать прежде всего самому себе. Считаю, если бы я не забил те четыре мяча в ворота БАТЭ, то сейчас здесь не сидел бы.

— Рулевой «Городеи» Сергей Яромко заявлял, что приложит максимум усилий для сохранения тебя в обойме.

— Понятно, что тренер хочет работать с теми, кто его устраивает. Однако, надеюсь, Сергей Валерьевич поддержит мое решение. Ведь каждому футболисту нужно постоянно двигаться вперед.

— В БАТЭ много сербов. Со всеми знаком?

— Да. Но чаще встречался с Милуном и Мирко Иваничем.

— А вообще легко адаптируешься на новых местах?

— Делаю все возможное, чтобы данный процесс не затянулся. На поле гораздо проще, когда хорошо контактируешь с партнерами. Благо русским владею на достаточном уровне. В первый год приходилось тяжело. Спасало то, что был единственным сербом в «Городее». Волей-неволей учил язык, чтобы не находиться в одиночестве.

— С игровым номером уже определился?

— Предпочел бы взять 9-й, если не занят. Правда, как говорят у меня на родине, играют не цифры, а футболисты.

— Что хотел бы сказать поклонникам «желто-синих»?

— Очень жду момента, когда надену майку БАТЭ в официальном матче. И постараюсь доставить болельщикам максимальное количество радостных мгновений. «Борисов-Арена» — шикарный стадион. Надеюсь, он станет для меня счастливым!

 
 
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Новобранец БАТЭ Боян Дубайич заявил о том, что постарается доставить болельщикам максимальное количество радостных мгновений.
 
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