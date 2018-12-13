Где, когда и за сколько можно будет купить елку в Горках?







Где в Горках и районе пройдут елочные базары?

Стоянка возле ДК БГСХА

23-24 декабря — c 10:00 до 15:00

26-30 декабря — с 10:00 до 15:00

31 декабря – с 10:00 по 12:00

Центральная площадь

21-24 декабря — c 10:00 до 15:00

26-30 декабря — с 10:00 до 15:00

31 декабря — с 10:00 по 12:00

Площадь Якубовского

24 декабря — c 10:00 до 15:00

26-30 декабря — с 10:00 до 15:00

31 декабря – с 10:00 по 12:00

Стоянка возле ТД «Планета»

26-30 декабря — с 10:00 до 15:00

31 декабря — с 10:00 по 12:00

Контора лесхоза (ул.Фрунзе,9)

26-30 декабря — с 15:00 до 20:00

Ленино — 27 декабря с 11:00 до 15:00

Овсянка — 23 декабря с 10:00 до 15:00

Сколько будут стоить елки?

Цена ели до 1 метра составит 7 рублей, от 1,1 до 2 метров – 9 рублей, от 2,1 до 3,0 метров – 16 рублей. Стоимость новогодней ели в кадке составит 12 рублей.

Новогодние ели в кадках можно будет приобрести на елочных базарах в конторе лесхоза (ул. Фрунзе,9) и на Центральной площади в Горках.