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Где, когда и за сколько можно будет купить елку в Горках?

14.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Где в Горках и районе пройдут елочные базары?

 

Стоянка возле ДК  БГСХА

23-24  декабря —  c 10:00 до 15:00

26-30 декабря —  с 10:00 до 15:00

31 декабря  – с 10:00 по 12:00

 

Центральная площадь

21-24 декабря —  c 10:00 до 15:00

26-30 декабря —  с 10:00 до 15:00

31 декабря — с 10:00 по 12:00

 

Площадь Якубовского

24 декабря — c 10:00 до 15:00

26-30 декабря —  с 10:00 до 15:00

31 декабря  – с 10:00 по 12:00

 

Стоянка возле ТД «Планета»

26-30 декабря —  с 10:00 до 15:00

31 декабря — с 10:00 по 12:00

 

Контора лесхоза (ул.Фрунзе,9)

26-30 декабря — с 15:00 до 20:00

 

Ленино —  27 декабря   с 11:00 до 15:00

Овсянка  — 23 декабря  с 10:00 до 15:00

 

Сколько будут стоить елки?

Цена ели до 1 метра составит 7 рублейот 1,1 до 2 метров  – 9 рублей, от 2,1 до 3,0 метров – 16 рублей.  Стоимость новогодней ели в кадке составит 12 рублей.

Новогодние ели в кадках можно будет приобрести на елочных базарах в конторе лесхоза (ул. Фрунзе,9) и на Центральной площади в Горках.


 
Теги: Могилев
 
 
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  Где в Горках и районе пройдут елочные базары?   Стоянка возле ДК  БГСХА 23-24  декабря —  c 10:00 до 15:00 26-30 декабря —  с 10:00 до 15:00 31 декабря  – с 10:00 по 12:00   Центральная...
 
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