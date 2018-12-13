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Где, когда и за сколько можно будет купить елку в Горках?
14.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Где в Горках и районе пройдут елочные базары?
Стоянка возле ДК БГСХА
23-24 декабря — c 10:00 до 15:00
26-30 декабря — с 10:00 до 15:00
31 декабря – с 10:00 по 12:00
Центральная площадь
21-24 декабря — c 10:00 до 15:00
26-30 декабря — с 10:00 до 15:00
31 декабря — с 10:00 по 12:00
Площадь Якубовского
24 декабря — c 10:00 до 15:00
26-30 декабря — с 10:00 до 15:00
31 декабря – с 10:00 по 12:00
Стоянка возле ТД «Планета»
26-30 декабря — с 10:00 до 15:00
31 декабря — с 10:00 по 12:00
Контора лесхоза (ул.Фрунзе,9)
26-30 декабря — с 15:00 до 20:00
Ленино — 27 декабря с 11:00 до 15:00
Овсянка — 23 декабря с 10:00 до 15:00
Сколько будут стоить елки?
Цена ели до 1 метра составит 7 рублей, от 1,1 до 2 метров – 9 рублей, от 2,1 до 3,0 метров – 16 рублей. Стоимость новогодней ели в кадке составит 12 рублей.
Новогодние ели в кадках можно будет приобрести на елочных базарах в конторе лесхоза (ул. Фрунзе,9) и на Центральной площади в Горках.
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Где в Горках и районе пройдут елочные базары? Стоянка возле ДК БГСХА 23-24 декабря — c 10:00 до 15:00 26-30 декабря — с 10:00 до 15:00 31 декабря – с 10:00 по 12:00 Центральная...
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