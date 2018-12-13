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Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались

14.12.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы, которые в ближайшее время будут рассматриваться на высшем уровне. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА. «Мы давно планировали эту встречу. Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но, увы, вопросы пока, к сожалению, остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы еще вам будут обеспечены», — сказал глава государства. Тем не менее Президент заметил, что и без этого накопилось достаточно заслуживающих внимания тем. «Казалось бы, всего два года прошло с нашей предыдущей встречи, а мы с вами живем как будто в другом мире. И вы, журналисты, как никто, знаете, с какой скоростью меняется этот мир. Новый виток гонки вооружений, торговые войны, рост экстремизма, потеря духовной ориентации. Вслед за событиями слухи, домыслы, фейки традиционно заполняют медийное пространство, усложняя восприятие действительности. Вы понимаете, что эти факторы также влияют на внутреннюю жизнь нашего союза, на темп нашего стратегического сотрудничества», — считает глава государства. Александр Лукашенко отметил: ему есть что сказать участникам встречи, а с их помощью читателям и зрителям. Президент отметил, что в нынешнем году был расширен состав участников мероприятия. На нем присутствуют не только журналисты и блогеры, но и представители российского экспертного сообщества. «Чем больше будет конструктивных профессиональных и личных контактов, тем эффективнее будут отношения между нашими государствами», — уверен белорусский лидер. Александр Лукашенко особо отметил, что залогом успешного партнерства между Беларусью и Россией является именно межрегиональное сотрудничество. «Я вообще в заслугу межрегиональному сотрудничеству ставлю сохранение нашего союза», — подчеркнул Президент. По его словам, Беларусь поддерживает устойчивые торгово-экономические связи практически со всеми регионами России, где сосредоточено множество производств, которые являются связующим звеном интеграции
Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-belorussko-rossijskoj-povestke-dnja-voprosy-poka-ostalis-329328-2018/
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы, которые в ближайшее...
 
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