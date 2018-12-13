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Подведены итоги районного этапа республиканского конкурса проектов учреждений образования «Энергомарафон».

14.12.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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На конкурс было представлено 75 творческих работ в разных номинациях. В номинации «Проект практических мероприятий по энергосбережению» были представлены проекты, описывающие практические предложения по более эффективному использованию энергоресурсов в учреждениях образования и в быту, а также проекты с описанием возможности получения энергии для собственных нужд, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. В номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов» представлялся публичный показ итогов творческой деятельности исполнителей или коллективов художественного творчества учреждений образования по теме энергосбережения. Конкурсанты, участвовавшие в номинации «Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов» представляли рекламные видеоролики, листовки, плакаты, рисунки по пропаганде эффективного использования энергоресурсов.
Компетентное жюри внимательно просмотрело и проанализировало все предоставленные на конкурс работы и определило победителей.
В номинации «Проект практических мероприятий по энергосбережению» Дипломы первой степени получили Матвей Клебча, Игнат Бочкарев и Дарья Кравцова, воспитанники Пудовнянского ясли-сада.
В номинации «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования» победителем стала Снежана Стрельцова, воспитатель Пудовнянского ясли-сада.
В номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов» Дипломами первой степени награждены две агидбригады под названием «Экономка» из Коровчинской и Рясненской средних школ.
В номинации «Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов» за представленный видеоролик Амина Малаховская, воспитанница Пудовнянского ясли-сада, награждена Дипломом первой степени.
Творческие работы — рисунки и плакаты — Матвея Рябцева, воспитанника Михеевского ясли-сада, и Татьяны Кузьминой, музыкального руководителя Михеевского ясли-сада, признаны лучшими.
Корреспондент районной газеты пообщалась с одним из победителей конкурса — Дианой Храпенко, работа которой (плакат) заняла второе место в конкурсе.
— Это важный и полезный конкурс как для взрослых, так и для детей, — говорит Диана. — Мне интересна эта тема, рационально использовать энергоресурсы и бережно относиться к окружающей среде должен каждый. Плакат мне помогала делать Дарья Васильевна Акинчиц. У нас возникли идеи, и с помощью компьютерных технологий мы их воплотили на бумажный носитель. Это кропотливая работа, почти месяц ушел на ее изготовление. Сделанный нами плакат заставляет задуматься над основными составляющими понятия «энергосбережение». Сюжет плаката пропагандирует идею энергосбережения, показывает, как можно снизить потребление энергии в быту.
Людмила СВИРИДЕНКО
 
 
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На конкурс было представлено 75 творческих работ в разных номинациях. В номинации «Проект практических мероприятий по энергосбережению» были представлены...
 
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