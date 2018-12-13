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Журналисты «Кіраўца» провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского

14.12.2018 — Разное | Кировец  
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Журналисты «Кіраўца» провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского

13 декабря журналисты “Кіраўца” провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского. Для всех, кто решил в этот день подписаться на любимою “районку”, приятными сюрпризами стали ценные призы.

За время проведения мероприятия подписались на “Кіравец”  15 человек, среди них и были разыграны ценные призы.

В итоге, обладателями призов (чайников) стали учитель начальных классов Лариса Мелешко и гардеробщик Марина Иванова.

Стоит отметить, што за время проведения Дней подписчика, а проходят они как в городе, так и в некоторых сельских населенных пунктах, обладателями ценных призов от районной газеты стал не один десяток жителей Кировщины, а новогодние бонусы и памятные сувениры получают все участники.


Журналисты «Кіраўца» провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского
Журналисты «Кіраўца» провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского


Журналисты «Кіраўца» провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского


Журналисты «Кіраўца» провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского


Журналисты «Кіраўца» провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского


Журналисты «Кіраўца» провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского


Журналисты «Кіраўца» провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского


Журналисты «Кіраўца» провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского

 
 
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13 декабря журналисты “Кіраўца” провели День подписчика с коллективом СШ №2 им.К.П.Орловского. Для всех, кто решил в этот день подписаться на любимою...
 
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