Нужно ли менять паспорт, если у него изношенный вид - отвечает адвокат

Даже если со сроком действия паспорта все в порядке, в некоторых случаях он может оказаться недействительным. В очередном материале совместного с Белорусской республиканской коллегией адвокатов проекта поднимаем тему замены паспорта. Можно ли взять кредит, если паспорт вот-вот предстоит менять, и куда обращаться, если хочешь сменить фамилию, отвечает адвокат юридической консультации Ленинского района города Бреста Раиса Боричевская.

После замужества жена взяла фамилию мужа. Теперь она проживает по месту регистрации супруга - например, в Минске, а сама, предположим, зарегистрирована в Гомеле. Для замены паспорта ей нужно ехать к себе на родину или это можно сделать по месту фактического проживания?

Обмен паспорта производится органом внутренних дел по месту жительства гражданина, т.е. по месту его регистрации, в данном случае в Гомеле.

Согласно п.24 Положения о документах, удостоверяющих личность, утвержденного указом №294 от 03.06.2008 (ред. от 08.01.2018), обмен паспорта гражданина, проживающего в Беларуси, осуществляется органом внутренних дел по месту его жительства.

Место жительства гражданина, в соответствии с Положением о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденным указом №413 от 07.09.2007 года (ред. от 06.04.2017 года), определяется местом его регистрации.

Вопрос в продолжение. Может ли жена в этом случае в течение месяца после смены фамилии прописаться в квартире мужа по ее паспорту?

Да, может, так как паспорт жены является действительным в течение одного месяца со дня перемены фамилии (п.8 Положения о документах, удостоверяющих личность, утвержденного указом №294 от 03.06.2008 года (ред. от 08.01.2018 года) "О документировании населения Республики Беларусь").

Нужно ли менять паспорт, если изменилась внешность? Например, после пластической операции?

Если после пластической операции невозможно идентифицировать гражданина по цветному изображению (фотографии), размещенному в паспорте, то это обстоятельство является основанием для признания паспорта недействительным, что влечет необходимость его обмена (п.п.8,21, 23 Положения о документах, удостоверяющих личность).

Фото на паспорт было отретушировано. Например, помимо изменения оттенка кожи, на лице убрали крупную родинку. Могут ли у человека возникнуть проблемы (скажем, подозрения в том, что фото подделано) или претензии, в том числе со стороны правоохранительных органов?

Проблемы могут возникнуть только в том случае, если по отретушированному фото невозможно идентифицировать гражданина по цветному изображению (фотографии), размещенному в паспорте. Данное обстоятельство является основанием для признания паспорта недействительным, что влечет необходимость его обмена.

Из-за износа паспорта на его обложке стерлись золотые буквы и изображение герба. Пограничники по этому поводу сделали замечание, уточнив, что паспорт испорчен. Так ли это? Стоит ли его менять?

Согласно п.23 Положения о документах, удостоверяющих личность, обмен паспорта производится в случае непригодности паспорта для использования. Стертость букв и изображения герба на обложке паспорта не является основанием для его обмена.

Нужно ли менять паспорт, если ребенок разрисовал одну из страниц, а также в тех случаях, когда паспорт просто сильно запятнан и имеет изношенный вид?

Паспорт в таком случае подлежит обмену. В связи с его разрисовкой, а также из-за того, что паспорт сильно запятнан и имеет изношенный вид, он может быть непригодным для использования.

Исполнилось 25 лет. При получении паспорта хочу сменить свои фамилию и отчество на фамилию и отчество отчима. Что для этого требуется?

Вам надо обратиться в главное управление, управление (отдел) юстиции областного, Минского городского исполнительного комитета с соответствующим заявлением. После получения разрешения на изменение фамилии и отчества вы должны представить соответствующий документ в орган ЗАГС для составления записи акта о перемене фамилии и отчества и получения свидетельства. В паспорт вносится отметка об изменении фамилии и отчества, и он подлежит обмену.

Можно ли сейчас взять кредит в банке или купить товар в рассрочку, если в скором времени нужно менять паспорт?

Да, можно, так как паспорт является действительным до истечения срока его действия. Нужно ли менять паспорт, если переименовали улицу, на которой проживает человек? Нет, не нужно, так как это не является основанием для обмена паспорта.

Какая ответственность грозит человеку, который по какой-то причине своевременно не обратился за заменой паспорта?

Паспорт, который своевременно не заменен, является недействительным. Согласно ч.3 ст.23.53 КоАП, проживание по недействительному документу, удостоверяющему личность, влечет административные взыскания в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин (одна БВ равна Br24,5).

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