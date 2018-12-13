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В Саратове школьники избили 20-летнюю белоруску: им не понравились татуировки и пирсинг девушки
14.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Два ученика 8-го класса одной из саратовских школ напали на девушку в торговом центре «Манеж». Об этом рассказал начальник ГУ МВД по Саратовской области.
Девушка – гражданка Беларуси 1998 года рождения. По словам полицейского чиновника, причиной нападения подростков стало недовольство её внешним видом. У девушки было множество татуировок и пирсингов.
В результате белоруску госпитализировали, какое наказание ждёт школьников – пока не сообщается.
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Два ученика 8-го класса одной из саратовских школ напали на девушку в торговом центре «Манеж». Об этом рассказал начальник ГУ МВД по Саратовской области....
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