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Молодежный центр проведёт новогоднюю танцевально-игровую программу для подростков
14.12.2018 — Разное | Слуцк Город
В следующую субботу, 22 декабря, в Городском молодежном центре пройдет новогодняя танцевально-игровая программа «Праздник к нам спешит».
На мероприятие приглашаются учащиеся 8-9 классов школ, сообщили в администрации учреждения.
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В следующую субботу, 22 декабря, в Городском молодежном центре пройдет новогодняя танцевально-игровая программа «Праздник к нам спешит».
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