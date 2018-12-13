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В Любани будут судить мужчину, из-за которого на пожаре погибли соседи
14.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Любанским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели двух человек. Об этом
Ночью 9 декабря 2018 года поступило сообщение о возгорании в жилом доме в аг. Сосны-2 Любанского района. При ликвидации пожара сотрудниками РОЧС в одной из квартир обнаружены без признаков жизни 67-летняя хозяйка и ее 61-летний сожитель.
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в ходе которого тщательно исследована обстановка, проверено используемое печное оборудование, получены пояснения очевидцев, жильцов, а также установлен предполагаемый очаг возгорания. Согласно заключению специалистов управления ГКСЭ по Минской области, мужчина и женщина умерли от отравления угарным газом.
Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 144 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Подозреваемый допрашивается по обстоятельствам произошедшего. Окончательная квалификация его действиям будет дана по результатам расследования.
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Любанским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели двух человек. Об этом сообщила официальный представитель УСК по...
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