В Любани будут судить мужчину, из-за которого на пожаре погибли соседи





Любанским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели двух человек. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Ночью 9 декабря 2018 года поступило сообщение о возгорании в жилом доме в аг. Сосны-2 Любанского района. При ликвидации пожара сотрудниками РОЧС в одной из квартир обнаружены без признаков жизни 67-летняя хозяйка и ее 61-летний сожитель.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в ходе которого тщательно исследована обстановка, проверено используемое печное оборудование, получены пояснения очевидцев, жильцов, а также установлен предполагаемый очаг возгорания. Согласно заключению специалистов управления ГКСЭ по Минской области, мужчина и женщина умерли от отравления угарным газом.

По данным следствия, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем одного из жильцов дома. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46-летний мужчина ночью вышел из квартиры, оставив непотушенную сигарету. Произошло возгорание пола в его комнате, и соседи по площадке получили смертельную дозу угарного газа в результате задымления.

Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 144 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Подозреваемый допрашивается по обстоятельствам произошедшего. Окончательная квалификация его действиям будет дана по результатам расследования.







